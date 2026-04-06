search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 17:35
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.04.2026 16:15

Eurolife FFH: Ανανεωμένα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας My Home First Standard και My Home First Plus

Η Eurolife FFH, πιστή στη δέσμευσή της να βρίσκεται διαρκώς δίπλα στους ασφαλισμένους της, προχωρά στην ανανέωση των προγραμμάτων ασφάλισης κατοικίας της, ενισχύοντας έτσι τις λύσεις που προσφέρει για την προστασία του σπιτιού. Με στόχο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων που την εμπιστεύονται καθημερινά, παρουσιάζει τα ανανεωμένα My Home First Standard και My Home First Plus, δύο προγράμματα που συνδυάζουν ουσιαστική κάλυψη και περισσότερες επιλογές.

Το My Home First Standard απευθύνεται σε ιδιοκτήτες μόνιμων ή εξοχικών κατοικιών, οι οποίοι επιθυμούν ασφάλιση για το κτίριο ή για το κτίριο και το περιεχόμενο της κατοικίας, αλλά και σε δανειολήπτες στεγαστικών δανείων που αναζητούν τις βασικές καλύψεις που απαιτούνται, επωφελούμενοι παράλληλα και από τη μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Με την ενσωμάτωση των φυσικών καταστροφών στο βασικό πακέτο, το πρόγραμμα προσφέρει πλέον ακόμη πιο ολοκληρωμένη προστασία. Παράλληλα, εμπλουτίζεται με σημαντικές καλύψεις, όπως έξοδα άντλησης υδάτων, έξοδα σε προσωρινή κατοικία, έξοδα & ζημιές μεταφοράς, ενοίκιο προσωρινής κατοικίας & απώλεια ενοικίων, έξοδα δημοσίων αρχών & επεκτάσεις σε υπαίθριες εγκαταστάσεις & αντικείμενα στην ύπαιθρο, καθώς και προστασία από καθίζηση εδάφους και βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών μηχανών. Επιπλέον, υπηρεσίες όπως η επισκευή ζημιών Eurolife FFH Repair και η συμβουλευτική υπηρεσία βοήθειας ενισχύουν την καθημερινή ασφάλεια των ασφαλισμένων. Τα προαιρετικά πακέτα προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία και περιλαμβάνουν ενδεικτικά διαρροή νερού και θραύση σωληνώσεων, με διεύρυνση ηλικίας έως 45 έτη, αστική ευθύνη (από καλυπτόμενο κίνδυνο), κάλυψη δόσης δανείου και κάλυψη γενικής αστικής ευθύνης κατοικίας βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Το My Home First Plus απευθύνεται σε όσους επιθυμούν μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ασφάλιση κατοικίας, καλύπτοντας όχι μόνο το κτίριο και το περιεχόμενο, αλλά και βελτιώσεις του κτιρίου ή και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Είναι ιδανικό για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές που θέλουν να αισθάνονται ασφαλείς απέναντι σε κάθε απρόοπτο, μικρό ή μεγάλο.

Το βασικό πακέτο προσφέρει πλέον διευρυμένες επιλογές προστασίας και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κάλυψη προσωρινής κατοικίας, υπηρεσία άμεσης επέμβασης, διαρροή νερού και θραύση σωληνώσεων, με διεύρυνση ηλικίας έως 45 έτη , κάλυψη απώλειας εισοδήματος από καλυπτόμενο κίνδυνο (φωτοβολταϊκά στη στέγη) και επεκτάσεις σε υπαίθριες εγκαταστάσεις & αντικείμενα στην ύπαιθρο. Παράλληλα, στα προαιρετικά πακέτα προβλέπονται καλύψεις όπως αντικατάσταση κλειδαριών, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών μηχανών, θραύση καθρεφτών & εσωτερικών γυάλινων επιφανειών, γενική αστική ευθύνη κατοικίας βραχυχρόνιας μίσθωσης, δόση δανείου και κάλυψη από κάθε άλλο τυχαίο γεγονός.

Με τα ανανεωμένα My Home First, η Eurolife FFH επιβεβαιώνει ότι η ασφάλιση κατοικίας δεν είναι απλώς μια τυπική κάλυψη, αλλά μια ουσιαστική πράξη φροντίδας. Γιατί το σπίτι είναι ο χώρος που φιλοξενεί την καθημερινότητα, τους ανθρώπους και τις στιγμές που αξίζουν την καλύτερη δυνατή προστασία.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3