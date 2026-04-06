Καβγάς εκτός ορίων Πολάκη-Λαζαρίδη στη Βουλή: «Σκασμός Λαζαρίδη, είσαι αμόρφωτος» – «Έτρωγες μαύρα και μιλάς;»

«Μαλλιά – κουβάρια» έγιναν στη Βουλή ο Παύλος Πολάκης με τον νέο υφυπουργό Ανάπτυξης Μακάριο Λαζαρίδη, οι οποίο αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες. Μάλιστα ο βουλευτής Χανίων έφτασε στο σημείο να φωνάξει «σκασμός Λαζαρίδη» με τον προεδρεύοντα Γιώργο Λαμπρούλη να τον εγκαλεί για «απαράδεκτες εκφράσεις». Από την άλλη ο Μακάριος Λαζαρίδης τον κατηγόρησε πως όταν ήταν δήμαρχος Σφακίων διατηρούσε διπλά βιβλία.

Ζητώντας το λόγο, ο Παύλος Πολάκης κατήγγειλε την κυβέρνηση για «σαπίλα» και «βαθύ κράτος» και επιτέθηκε στον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, με φόντο τις εξελίξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Εάν είχατε μισή τσίπα πάνω σας, κι εσύ καινούριε υπουργέ Λαζαρίδη, που έλεγες ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ…», ανέφερε αρχικώς. «Το πτυχίο σου από που είναι; College of Southeastern Europe λέει. Από που είναι αυτό; Και τι πτυχία δίνει», τον ρώτησε.

«Σαπίλα και βαθύ κράτος είστε εσύ! Ο δήμαρχος με τα διπλά βιβλία! Τι τα κάνατε και που τα πήγατε τα μαύρα;» αντεπιτέθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης. Για το δε βιογραφικό του απάντησε σε υψηλούς τόνους:

«Όσον αφορά αυτή την αηδία. Έχω τελείωσε το εργαστήρι ελευθέρων σπουδών, το College of Southeastern Europe. Το πτυχίο μου υπάρχει μπορεί να σας το δείξω. Τελειώνει η πλάκα. Δείξτε μας τα βιβλία σας, πού είναι τα λεφτά που τρώγατε!».

«Δεν μας λέει από που είναι το πτυχίο του» ειρωνεύτηκε ο Πολάκης. «Μας είπε ότι εγώ είμαι το βαθύ κράτος με τα μαύρα βιβλία. Να πας μια βόλτα στα Σφακιά Λαζαρίδη και να δεις τι έκανα εγώ. Μουρμού!», συνέχισε και στις εκτός μικροφώνου αντιδράσεις του υφυπουργού φώναξε «Σκασμός Λαζαρίδη, σκασμός. Τώρα μιλάω εγώ δεν θα πετάγεσαι!», προκαλώντας την οξεία αντίδραση τόσο της γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όσο και του προεδρεύοντος Γιώργου Λαμπρούλη που μίλησε για «απαράδεκτες εκφράσεις».

«Πες μας που είναι το πτυχίο σου Λαζαρίδη και μετά ξανατραγούδα. Γιατί αρκετά σας χαϊδέψαμε μερικούς που είστε χούλιγκαν. Από εδώ και πέρα, τέλος», επέμεινε Πολάκης, με την κόντρα των δυο να συνεχίζεται και εκτός μικροφώνου. «Έτρωγες μαύρα και μιλάς; Άντε μπράβο!» φώναξε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ακούστηκε να απαντά: «Να μας πεις από που είναι το πτυχίο σου αμόρφωτε! Αμόρφωτος. είναι Από εδώ και πέρα θα τα λέμε όλα. Τέλος η ανοχή!».

Διαβάστε επίσης

Από τους δεκάδες στόχους του predator μόλις πέντε πάτησαν το μολυσμένο link: Τι λέει η απόφαση του πλημμελειοδικείου

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα κάγκελα οι βουλευτές της ΝΔ – Αντάρτικο για να μην ψηφίσουν άρση ασυλίας και προανακριτική – στα γαλάζια πηγαδάκια οι πρώτες φωνές για στημένη υπόθεση

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ταχείες διώξεις, εισηγείται ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή (Video)