Θεσσαλονίκη: Άγρια πουλιά πέταξαν ξανά στην ελευθερία μετά την αποθεραπεία και επανένταξή τους

Χτυπώντας δυνατά τα φτερά τους, άγρια πουλιά πέταξαν και πάλι ελεύθερα στον ουρανό μετά την επανένταξή τους από τραυματισμούς σε χώρους περίθαλψης της Αλκυόνης και της Δράσης για την άγρια ζωή.

Δύο φιδαετοί, ένας καλαμόκιρκος, τρία φοινικόπτερα, ένα σαΐνι, ένας ασημόγλαρος, ένας καστανοκέφαλος γλάρος και μία γερακίνα αφέθηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον, σε Καλοχώρι και Κορώνεια, μετά από κοινή πρωτοβουλία της Αλκυόνης και της Δράσης για την άγρια ζωή.

Τα ζώα που επανεντάχθηκαν, περιθάλφθηκαν και αποθεραπεύτηκαν μέσα από τη συνεργασία των δύο κέντρων περίθαλψης και κρίθηκε ότι ήταν πλέον έτοιμα να επιστρέψουν στη φύση.

Όπως είπε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Φρόσω Παρχαρίδου από τη Δράση, καθημερινά δέχονται στο Κέντρο Περίθαλψης στο Καλοχώρι, δεκάδες τραυματισμένα ζώα. «Ειδικά αυτή την εποχή, παραλαμβάνουμε πολλά μεταναστευτικά πουλιά με ηλεκτροπληξίες. Έχουμε πελαργούς, ψαρόνια και σταχτάρες και μέχρι τον Οκτώβριο τα ζώα αυξάνονται καθημερινά. Χρειαζόμαστε μια μόνιμη χρηματοδότηση για να ανταποκριθούμε στον όγκο δουλειάς και, φυσικά, εθελοντές που θα συνδράμουν στο έργο μας» ανέφερε η κ. Παρχαρίδου.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας της Δράσης με την Αλκυόνη, αποστέλλουν στις εγκαταστάσεις της, στην Πάρο, μεγάλους κλωβούς με ζώα, τα οποία χρειάζονται χρόνο για την αποθεραπεία τους.

