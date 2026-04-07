Euroleague: Ο Παναθηναϊκός ισοπέδωσε την Μπαρτσελόνα με 93-79 στη Βαρκελώνη και πάτησε εξάδα

Με μία εμφάνιση ωδή στο επιθετικό μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός διέσυρε την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη και σε συνδυασμό με το «δώρο» της Ντουμπάι στο Κάουνας, «πάτησε» εξάδα! Οι «πράσινοι» συνέτριψαν με 93-79 τους Καταλανούς, για την 36η αγωνιστική της Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 21-15, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τη Χαποέλ Τελ Αβίβ. Στον αντίποδα, η Μπαρτσελόνα υποχώρησε στο 20-16, χάνοντας έδαφος στη μάχη της εξάδας και της απευθείας πρόκρισης στα πλέι οφ.

Η… κατάρα των 14 διαδοχικών ηττών του Παναθηναϊκού στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» (τελευταία νίκη ήταν στις 11 Απριλίου του 2013) έσπασε μέσα από την παραγωγικότητα και την αμυντική προσέγγιση του «τριφυλλιού», απέναντι σε μία Μπαρτσελόνα που έδειχνε διαλυμένη και χωρίς έμπειρο οργανωτή, ελέω της απουσίας του Τόμας Σατοράνσκι (αδιαθεσία).

Ο Παναθηναϊκός, που κάλυψε με το «διπλό» και τη διαφορά της ήττας του στο ΟΑΚΑ (96-103), φανέρωσε τις επιθετικές… ορέξεις του από το τζάμπολ και ενώ είχε προηγηθεί η εμψυχωτική εμφάνιση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα αποδυτήρια πριν την έναρξη του αγώνα. Από τη δεύτερη περίοδο, οι «πράσινοι» έβαλαν μπροστά και τις… μηχανές στην άμυνα εξασφαλίζοντας στο 30΄ μία μη αναστρέψιμη διαφορά 31 πόντων (49-80)!

Τα δεκάλεπτα: 23-27, 38-55, 49-80, 79-93

Tα αποτελέσματα

Μ. Τρίτη 7/4

Χάποελ Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε 95-80

Ζάλγκιρις Κάουνας-Dubai Basketball 65-77

Ερυθρός Αστέρας-Παρί 94-81

Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 102-88

Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 79-93

Βαλένθια-Αρμάνι Μιλάνο 102-96

Βίρτους Μπολόνια-Μπάγερν Μονάχου

Μπασκόνια-Μακάμπι

Μ. Τετάρτη 8/4

Μονακό-Βιλερμπάν

Αναντολού Εφές-Παρτίζαν

Κατάταξη

Ολυμπιακός 24-12

Φενέρμπαχτσε 23-13

Βαλένθια 23-13

Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13

Ρεάλ Μαδρίτης 22-14

Παναθηναϊκός 21-15

Ζάλγκιρις 21-15

Μπαρτσελόνα 20-16

Ερυθρός Αστέρας 20-16

Μονακό 19-16

Dubai Basketball 19 -17

Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-16

Αρμάνι Μιλάνο 17-19

Παρτίζαν 15-20

Μπάγερν Μονάχου 15-20

Βίρτους Μπολόνια 13-22

Παρί 14-22

Μπασκόνια 11-24

Αναντολού Εφές 10-25

Βιλερμπάν 8-27

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).

Θλίψη στον κόσμο του ποδοσφαίρου: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Πόλο: Επική ανατροπή από το -7 και νίκη για την εθνική

Ο Αντετοκούνμπο έστειλε νέο μήνυμα στους Μπακς: «Θέλω να έχει η ομάδα μου τη νοοτροπία των Σέλτικς ή του Σπανούλη»