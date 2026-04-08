Αθηναϊκή Ζυθοποιία: «Αγκαλιάζει» την Πάτρα με σημαντικές πρωτοβουλίες κοινωνικής υπευθυνότητας

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει καταφέρει στα πάνω από 60 χρόνια λειτουργίας της στην Ελλάδα να ξεχωρίζει όχι μόνο για τις επιδόσεις της στην επιχειρηματικότητα, την βιωσιμότητα και την καινοτομία, αλλά και για την άρρηκτη σύνδεση της ως οργανισμός με τις τοπικές κοινωνίες στηρίζοντας και αγκαλιάζοντας τες με σημαντικές πρωτοβουλίες σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας τους.

Η κοινωνική προσφορά αποτελούσε πάντα και θα συνεχίσει να αποτελεί, αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας της εταιρείας και μέσα σε αυτό το πλαίσιο συχνά υλοποιεί σημαντικές δωρεές και κοινωνικές δράσεις επενδύοντας σε πρωτοβουλίες με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Κυρίαρχό ρόλο σε αυτήν της την προσπάθεια, διαδραματίζει το εμβληματικό ζυθοποιείο της Πάτρας, που είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα και όχι μόνο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, καθώς αποτελεί ορόσημο της γενικότερης δραστηριότητάς της.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία φροντίζει την τοπική κοινότητα της Πάτρας, αφήνοντας ένα κοινωνικό αποτύπωμα μεγάλων διαστάσεων, με αισθητά οφέλη. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αγκαλιάζει λοιπόν την Πάτρα μέσω του μεγάλου της προγράμματος για την υποστήριξη των δομών πυροπροστασίας στην περιοχή της Αχαΐας. Στο πλαίσιο του media event που πραγματοποιήθηκε στο εργοστάσιο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην Πάτρα, η εταιρεία ανέδειξε τη διαχρονική της συμβολή στις τοπικές κοινωνίες και τις δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας που υλοποιεί.

Μέσα από το πρόγραμμα «Δίπλα στην Πάτρα. Χτίζοντας Ανθεκτικότητα για το Αύριο», η εταιρεία επενδύει σε λύσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα της Αχαΐας, δημιουργώντας υποδομές και δυνατότητες που θα παραμείνουν χρήσιμες για τις τοπικές κοινωνίες για πολλά χρόνια μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Πολιτική Προστασία και το Εθελοντικό Σώμα Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας, αναδεικνύοντας τη στρατηγική αξία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στην τοπική κοινωνία.

Οι τρεις πυλώνες του προγράμματος

Πυλώνας Ι: Αποκατάσταση & Περιβάλλον

Ο πρώτος πυλώνας αφορά την αποκατάσταση Υδρολογικών Λεκανών & Υποδομών Ύδρευσης και συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω έργα:

Δεξαμενές νερού πυροπροστασίας Αντλιοστάσια ύδρευσης & άρδευσης

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, τον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Δήμου Δυτικής Αχαΐας και την Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), η Αθηναϊκή Ζυθοποιία προχωρά στην εγκατάσταση δεξαμενών νερού ανοικτού τύπου για την καλύτερη πρόληψη και την προστασία των κατοίκων σε πυρόπληκτες περιοχές, σύμφωνα με την καθοδήγηση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.). Δωρεά αντλιοστασίων ύδρευσης & άρδευσης, σε συνεργασία με τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και τον Ειδικό Σύμβουλο του Δήμου. Πέρα από την αποκατάσταση και την αναβάθμιση των αντλιοστασίων, το πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης και στον εκμοντερνισμό δύο αντλιοστασίων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΔ), στην περιοχή του Αλισσού που επηρεάστηκε από τις περσινές πυρκαγιές.

Πυλώνας ΙΙ: Πρόληψη & Ανθεκτικότητα

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τη παροχή σύγχρονου επιχειρησιακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος

Σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η Αθηναϊκή Ζυθοποιία προχωρά στη προσφορά ενός σύγχρονου επιχειρησιακού εξοπλισμού, για την καλύτερη μελλοντική πρόληψη και ανθεκτικότητα των περιοχών από πιθανές, επερχόμενες πυρκαγιές.

Πυλώνας ΙΙΙ: Άμεση Υποστήριξη

Ο τρίτος και τελικός πυλώνας, αφορά την άμεση υποστήριξη του Σωματείου Εθελοντών Διασωστών Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας (ΣΕΔΙΠ).

Με το ΣΕΔΙΠ, την Ελληνική Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Τοπική Πολιτική Προστασία στο πλευρό της, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία πραγματοποιεί δωρεά ύψους 4 χιλιάδων ευρώ με σκοπό:

Την παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας για την αύξηση της ασφάλειας των εθελοντών στις επιχειρήσεις.

Την ενίσχυση της ετοιμότητας του Σωματείου και της άμεσης ανταπόκρισης σε συμβάντα πολιτικής προστασίας.

Την ενδυνάμωση της συνεργασίας και της λειτουργικότητας με επίσημες πυροσβεστικές υπηρεσίες και αρχές τοπικής πολιτικής προστασίας.

Καταληκτικά, είναι σημαντικό να επισημανθεί πως σε καθένα από τα τέσσερα έργα, η πλήρης στήριξη όλων των φορέων και η ομαλή συνεργασία με όλες τις αρχές είναι βαρύνουσας σημασίας για την ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση των έργων.

Διατηρώντας αμετακίνητη τη δέσμευσή της να δημιουργεί αξία εκεί όπου δραστηριοποιείται, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και διαμορφώνουν ένα καλύτερο μέλλον για τις τοπικές κοινωνίες.

Τα παραπάνω παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο εργοστάσιο της ΑΖ στην Πάτρα, όπου μεταξύ άλλων αναδείχθηκε και η συνολική στρατηγική βιωσιμότητας της εταιρείας, με έμφαση στις επενδύσεις για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και τον πολυδιάστατο ρόλο της εταιρείας στην ελληνική οικονομία, κοινωνία και τους ανθρώπους της.

Διαβάστε επίσης: