Europa League: Ανοιχτοί λογαριασμοί για Μπέτις και Μπράγκα μετά το 1-1 στην Πορτογαλία

Η Μπέτις πήρε ισοπαλία 1-1 από την Μπράγκα στην Πορτογαλία κι έτσι απέκτησε μικρό προβάδισμα πρόκρισης στους «4» του Europa League.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Γκρίλιτς στο ξεκίνημα, αλλά με πέναλτι στο 61΄ ο Κούτσο Ερνάντες φέρνει σε θέση ισχύος την ομάδα της Σεβίλλης, ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (16/4) στο «Λα Καρτούχα».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων στην προημιτελική φάση των «16» του Europa League έχουν ως εξής:

Μ.Τετάρτη 8/4

Μπράγκα (Πόρτογαλία)-Μπέτις (Ισπανία) 1-1 (5΄ Γκρίλιτς – 61΄ Ερνάντες)

Μ.Πέμπτη 9/4

Φράιμπουργκ (Γερμανία)- Θέλτα (Ισπανία) 22:00

Πόρτο (Πορτογαλία)- Νότιγχαμ Φόρεστ(Αγγλία) 22:00

Μπολόνια (Ιταλία)-Άστον Βίλα (Αγγλία) 22:00

Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 16/4

