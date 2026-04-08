Europa League: Ανοιχτοί λογαριασμοί για Μπέτις και Μπράγκα μετά το 1-1 στην Πορτογαλία

Η Μπέτις πήρε ισοπαλία 1-1 από την Μπράγκα στην Πορτογαλία κι έτσι απέκτησε μικρό προβάδισμα πρόκρισης στους «4» του Europa League.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Γκρίλιτς στο ξεκίνημα, αλλά με πέναλτι στο 61΄ ο Κούτσο Ερνάντες φέρνει σε θέση ισχύος την ομάδα της Σεβίλλης, ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (16/4) στο «Λα Καρτούχα».
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων στην προημιτελική φάση των «16» του Europa League έχουν ως εξής:
Μ.Τετάρτη 8/4
Μπράγκα (Πόρτογαλία)-Μπέτις (Ισπανία) 1-1 (5΄ Γκρίλιτς – 61΄ Ερνάντες)
Μ.Πέμπτη 9/4
Φράιμπουργκ (Γερμανία)- Θέλτα (Ισπανία) 22:00
Πόρτο (Πορτογαλία)- Νότιγχαμ Φόρεστ(Αγγλία) 22:00
Μπολόνια (Ιταλία)-Άστον Βίλα (Αγγλία) 22:00
