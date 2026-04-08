Κώστας Ήσυχος: Το Ιμπέριουμ μετρά ακόμα μια σημαντική ήττα – Η αντίσταση του Ιράν και η διάψευση των «ειδικών»

Η συμφωνία των 10 σημείων μεταξύ Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των ΗΠΑ, με την διαμεσολάβηση του Πακιστάν διαγράφεται εύθραυστη, αφού για δύο εβδομάδες αντιπροσωπείες των δύο εμπόλεμων χωρών θα διαπραγματευτούν μία μόνιμη ειρηνική διευθέτηση για ολόκληρη την περιοχή.

Χαμένο από την εξέλιξη αυτή είναι το σιωνιστικό σχέδιο του καθεστώς Νετανιάχου, ενός σχεδιαζόμενου πολέμου κατατρόπωσης του Ιράν και των συμμάχων του, του άξονα αντίστασης.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες οι πρόταση που έγινε δεκτή από τις ΗΠΑ έχει τα παρακάτω βασικά σημεία:

Δέσμευση για μη επιθετικότητα

Ο έλεγχος του Ιράν επί των Στενών του Ορμούζ

Αποδοχή του εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν

Άρση όλων των πρωτογενών κυρώσεων

Άρση όλων των δευτερογενών κυρώσεων

Λήξη όλων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Λήξη όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Καταβολή αποζημίωσης στο Ιράν

Απόσυρση των μαχητικών δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιοχή

Παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου

Το καθεστώς Νετανιάχου όπως και ορισμένες «πετρομοναρχίες» της περιοχής στον Περσικό κόλπο, βρίσκονται αντίθετες στις εξελίξεις, ιδιαίτερα το Ισραήλ που δεν αποδέχεται την διαδικασία ειρήνευσης στον Λίβανο.

Με μια πρώτη ματιά η εξέλιξη των προδιαγεγραμμένων διαπραγματεύσεων, αναδεικνύουν μια οπισθοδρόμηση στις πολλαπλές βαρύγδουπες και καθημερινά αντιφατικές δηλώσεις του αμερικανικού προέδρου περί ολικής «καταστροφής του Ιράν, κλπ».

Γεγονός είναι ότι ταπεινώνονται συνολικά τα δυτικά και ιδιαίτερα τα ελληνικά συστημικά ΜΜΕ που με τις καθημερινές αναλύσεις «ειδικών», προέβλεπαν μια νίκη χωρίς προηγούμενο για την αμερικανο- ισραηλινή επιθετική συμμαχία.

Η γελοιοποίηση των επιχειρημάτων τόσο της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ και των εντεταλμένων « αναλυτών» είναι οι « άτρωτοι» patriot, όπου οι πύραυλοι του συστήματος patriot, της τεσσάρων εκατομμυρίων δολαρίων έκαστος καταρρίπτουν με επιτυχία τα μη επανδρωμένα ιρανικά αεροσκάφη shahed των 18.000 -20,000 δολαρίων αποτελεί μέγιστη « εθνική επιτυχία»!

Βασικό δίδαγμα στην εποχή της παρακμάζουσας αυτοκρατορίας των ΗΠΑ και των υποτελών συμμάχων της είναι ότι οι ασύμμετροι πόλεμοι της εποχής μας, η υβριδική παραπληροφόρηση, η τεχνητή νοημοσύνη, η απόλυτη παντοκρατορία στο τομέα των μυστικών υπηρεσιών δεν συναποτελούν πάντα συνταγές ολοκληρωτικής « νίκης».

Στην συγκεκριμένη περίπτωση όπου δύο πυρηνικές δυνάμεις, ΗΠΑ και Ισραήλ, διεξάγουν έναν πολυεπίπεδο πόλεμο εναντίον μίας χώρας κι ενός λαού που δεν βρίσκεται στην ίδια κατηγορία πολεμικής επάρκειας και επιπέδου δεν κατάφεραν να εκπληρώσουν τους εξής διακηρυγμένους στόχους τους:

Αλλαγή καθεστώτος με επαναφορά της μοναρχίας Παχλαβι

με απώλεια κυριαρχίας

Απώλεια πλουτοπαραγωγικών πηγών

Τεχνητή δημιουργία εμφυλιακής σύγκρουσης στο Ιράν ( Κούρδοι, Αζεροι , μειονότητα σουνιτών, κλπ)

Ολική καταστροφή των δυνάμεων της αντίστασης ( Υεμενη , Χεζμπολαχ στον Λίβανο , σιίτες Ιράκ).

Οι παραπάνω βασικοί στόχου της αυτοκρατορίας παραμένουν στην σφαίρα της γεωπολιτικής και αυτοκρατορικής «φαντασίωσης».

Δεν πρέπει να βιαστούμε σε άμεσα συμπεράσματα, αλλά είναι απόλυτα εμπεδωμένο σε πολλούς λαούς, όπου σημαντικά τμήματα των κοινωνιών που ακόμα διαθέτουν την ικανότητα της κριτικής σκέψης, των αξιών της εθνικής κυριαρχίας , του αντιιμπεριαλιστικού και αντιαποικιακού αγώνα να κατανοούν στην θεωρεία και στην κινηματική πράξη , την σημερινή συνεχώς πλανητική συρρικνωμένη κυριαρχία του ιμπεριαλισμού να θέσουν νέους στόχους. Η Ελλάδα αποτελεί μια περίπτωση όπου η δήθεν παντοδυναμία του αμερικανικού, νατοϊκού και σιωνιστικού παράγοντα στέκεται σε μια δήθεν παντοδύναμη θέση.

Το όλο και διογκούμενο κίνημα για το κλείσιμο για την βάση της Σουδας, την έξοδο της Ελλαδας από τον φιλοπόλεμο ΝΑΤΟ, την ισχυρή αλληλεγγύη στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού, την αμέριστη πρακτική αλληλεγγύη και συμπαράσταση στην Κουβανική επανάσταση και τον δοκιμαζόμενο Κουβανικο λαό από την παράνομη οικονομική και ενεργειακή ασφυξία των ΗΠΑ εδώ και 65 χρόνια, τώρα προστίθεται μια ιστορική νίκη του Ιρανικού λαού σε βάρος του Ιμπέριουμ.

Η ανάγκη για ένα ενωτικό και ισχυρό κίνημα ενάντια στην διευρυνόμενη πολυεπίπεδη φτώχεια (εργασιακά μισθολογικά δεδομένα, εργασιακή εκμετάλλευση, στεγαστική κρίση, μειωμένη κατανάλωση σε βασικά προϊόντα διατροφής , δημογραφική κρίση, κλπ) συνεχίζει να αποτελεί βασική προτεραιότητα άμεσα συνδεδεμένη στην νέο αποικιακή θέση της χώρας μας στην διεθνή σκηνή.

Δυστυχώς αυτά τα αδιαμφισβήτητα ιστορικά για την εποχή μας, γεγονότα δεν θα τα μετρήσουν οι συστημικές δημοσκοπικές εταιρίες, ούτε τα κυρίαρχα ΜΜΕ.

Στις συνειδήσεις της ελληνικής νεολαίας, του ελληνικού λαού αποτελούν νίκες που μπορούν να ξαναφέρουν στο προσκήνιο ένα νικηφόρο πολυεπίπεδο κίνημα στη χώρα μας.

Venceremos!

** Ο Κώστας Ήσυχος είναι μέλος της Π.Γ της Λαϊκής Ενότητας – Ανυπότακτη Αριστερά. Διετέλεσε πρώην αναπλ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρώην βουλευτής στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.