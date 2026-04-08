Πετρέλαιο: Σε κρίση με φόβους για ελλείψεις καυσίμων καθώς μπλοκάρουν κρίσιμες ροές στη Μέση Ανατολή

Μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου πέρασε από την ηρεμία στην αναταραχή. Εκεί που η υπερπροσφορά κρατούσε τις τιμές χαμηλά και τις αγορές καθησυχασμένες, σήμερα επικρατεί ένα σκηνικό έντονου άγχους, με το φάσμα των ελλείψεων να επανέρχεται δυναμικά.

Η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή λειτούργησε ως καταλύτης, «παγώνοντας» ροές που αντιστοιχούν σε έως και 15 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Πρόκειται για μια διαταραχή που οι αγορές αντιμετωπίζουν ως υπαρξιακή απειλή, με traders και αναλυτές να προεξοφλούν σενάρια στενότητας, ακόμη και αν η πραγματική έλλειψη δεν έχει ακόμη πλήρως εκδηλωθεί.

Τα πρώτα σημάδια πανικού αποτυπώνονται στις αγορές προθεσμιακών συμβολαίων. Τα συμβόλαια άμεσης παράδοσης εκτοξεύονται, ενώ τα πιο μακρινά παραμένουν χαμηλότερα, μια ένδειξη ότι η αγορά φοβάται το «τώρα» περισσότερο από το «αύριο». Παράλληλα, η τιμή του Brent κινείται σταθερά σε υψηλά επίπεδα, με τις διακυμάνσεις να θυμίζουν περιόδους κρίσης.

Ωστόσο, η πραγματική ένταση φαίνεται στην αγορά των φυσικών φορτίων. Εκεί, οι τιμές κινούνται ακόμη πιο επιθετικά, ξεπερνώντας επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Η εικόνα θυμίζει αγορά υπό πίεση, όπου οι αγοραστές σπεύδουν να εξασφαλίσουν προμήθειες με κάθε κόστος, φοβούμενοι ότι αύριο μπορεί να είναι αργά.

Η αντίδραση των μεγάλων παραγωγών επιτείνει το κλίμα. Η Σαουδική Αραβία αυξάνει τα premiums, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι το πετρέλαιο δεν είναι πλέον δεδομένο. Η αύξηση αυτή μεταφέρεται στην αλυσίδα τιμών, από τα διυλιστήρια μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

Στο μεταξύ, οι επιπτώσεις αρχίζουν να γίνονται αισθητές στην καθημερινότητα. Ο κλάδος των αερομεταφορών βρίσκεται ήδη υπό πίεση, καθώς τα καύσιμα εκτοξεύονται. Οι αεροπορικές εταιρείες περιορίζουν δρομολόγια, αυξάνουν τα εισιτήρια και επανεξετάζουν συνολικά τα επιχειρησιακά τους πλάνα, ενόψει και της θερινής περιόδου.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται από το γεγονός ότι τα αποθέματα είναι περιορισμένα και οι εταιρείες έχουν μειώσει τα εργαλεία προστασίας από τις διακυμάνσεις των τιμών. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ακόμη και μικρές διαταραχές μπορούν να προκαλέσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον δεν είναι αν η αγορά πιέζεται, αλλά μέχρι πού μπορεί να φτάσει η κρίση. Αν η σύγκρουση παραταθεί και κρίσιμα σημεία, όπως τα Στενά του Ορμούζ, παραμείνουν εκτός λειτουργίας για εβδομάδες, τότε οι ελλείψεις δεν θα είναι θεωρητικό σενάριο αλλά πραγματικότητα.

Οι πρώτες κινήσεις άμυνας έχουν ήδη ξεκινήσει. Χώρες περιορίζουν εξαγωγές, άλλες «κλειδώνουν» αποθέματα για εσωτερική χρήση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επανέρχονται μέτρα που θυμίζουν άλλες εποχές, όπως δελτία καυσίμων. Πρόκειται για επιλογές που προστατεύουν τις εθνικές αγορές, αλλά επιβαρύνουν περαιτέρω τη διεθνή προσφορά.

Το αποτέλεσμα είναι ένας επικίνδυνος φαύλος κύκλος: όσο αυξάνεται η ανησυχία, τόσο εντείνονται οι περιορισμοί, και όσο περιορίζεται η προσφορά, τόσο εκτινάσσονται οι τιμές.

Στο παρασκήνιο, οι οικονομικές συνέπειες αρχίζουν να διαγράφονται. Η αύξηση του ενεργειακού κόστους μεταφέρεται σε όλο το φάσμα της οικονομίας, από τις μεταφορές μέχρι τα βασικά αγαθά, ενισχύοντας τον πληθωρισμό και πιέζοντας τα εισοδήματα.

Η αγορά πετρελαίου βρίσκεται ξανά σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Και όπως δείχνουν όλα, το επόμενο διάστημα θα καθορίσει αν πρόκειται για μια ακόμη αναταραχή ή για την αρχή μιας νέας ενεργειακής κρίσης με παγκόσμιες διαστάσεις.

Διαβάστε επίσης:

Υποκλοπές: Στον Άρειο Πάγο η δικογραφία – Τι θα ερευνηθεί

Μητσοτάκης: Οι ψηφιακές κάμερες θα αλλάξουν τα πάντα – Τέλος στο σβήσιμο κλήσεων με ένα τηλέφωνο, οριστικά και αμετάκλητα

Ανδρουλάκης: «Έχουμε μια βαθιά διεφθαρμένη κυβέρνηση – Ζητάω εκλογές» (video)