Έχει εφεδρείες η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την νέα ακρίβεια και τις νέες αποκαλύψεις διαφθοράς;

Ο πρωθυπουργός, όπως και στην πρώτη έκρηξη της ακρίβειας το 2021-2022, έτσι και τώρα, αξιοποιεί την ακρίβεια για να υπερφορολογεί τους καταναλωτές, δημιουργώντας τα υπερπλεονάσματα, στην πράξη είναι ο μεγαλύτερος κερδοσκόπος, και επιστρέφει ως φιλάνθρωπος με το pass και τα επιδόματα ένα μικρό μέρος στους καταναλωτές.

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και στην πρώτη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αντικατέστησε τους υπουργούς που αναφέρονται στην νέα δικογραφία και συνεχίζει, μέχρι την επόμενη.

Για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ένα μονομελές πρωτοδικείο, του διέλυσε όλη την μεθόδευση συγκάλυψης.

Για την τραγωδία των Τεμπών, το αναμενόμενο έγκλημα από τις αβελτηρίες της δηλαδή, στις αίθουσες των δικαστηρίων βλέπουμε, ακόμη μια επιλογή συγκάλυψης των ευθυνών της.

Πόσο, πιο κάτω μπορεί να φθάσουν, η δημοκρατία, η οικονομία, οι πολίτες, για να υπάρξει αλλαγή πορείας;

Η ΝΔ σήμερα στο κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, ασκεί μια ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική, που κάνει εκρηκτικές τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και με εργαλείο τον πληθωρισμό και την ακρίβεια υπερφολογεί τα μεσαία στρώματα και τους πιο αδύναμους πολίτες σπέρνοντας, ακόμη πιο μεγάλη απογοήτευση στην πλειοψηφία των πολιτών, υπονομεύει ακόμη πιο πολύ και τους θεσμούς της πολιτικής εκπροσώπησης. Με την χρήση της κοινοβουλευτικής της πλειοψηφίας ψηφίζει νόμους που εμποδίζουν την διερεύνηση σκανδάλων, όπως οι παράνομες παρακολουθήσεις, και αξιοποιεί συνταγματικές διατάξεις για να απαλλάσσει τα κυβερνητικά στελέχη, από πιθανές ποινικές ευθύνες.

Δυστυχώς, όταν αυτό δεν επαρκεί για να πετύχει τους στόχους της, παρεμβαίνει και στα ανώτερα κλιμάκια της δικαιοσύνης, «κλείνοντας» σκάνδαλα, όπως των υποκλοπών.

Όμως, μπορεί προσωρινά να πετυχαίνει την συγκάλυψη, σύντομα νέες αποκαλύψεις, είτε από αποφάσεις χαμηλόβαθμων δικαστηρίων για τις παράνομες παρακολουθήσεις είτε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγκάζουν τον Πρωθυπουργό, εκεί που στην αρχή αρνιόταν την δικαιοδοσία της, όπως στο πορίσματά της για την σύμβαση 717/2014, της ΕΡΓΟΣΕ, την δεύτερη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, να την χαρακτηρίσει σοβαρή και προχώρησε σε νέο διάγγελμα. Ένα διάγγελμα, γεμάτο αντιφάσεις, υποκρισία, ψεύδη και ανακρίβειες.

Θα σταθώ σε μια μόνο αναφορά του, που διαπερνάτε από όλα τα παραπάνω και είναι η βάση της “αλήθειάς” του: «Το υλικό, στο οποίο εδράζει τα αιτήματά της, (εννοεί η ευρωπαϊκή εισαγγελία), συγκεντρώθηκε από νόμιμες επισυνδέσεις των διωκτικών αρχών της δικής μας κυβέρνησης».

Δεν υπάρχει πιο παλαιοκομματική αντίληψη από αυτήν που εκφράζει ο Πρωθυπουργός.

Οι διωκτικές αρχές και όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, δεν είναι καμίας κυβέρνησης, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους, είναι του κράτους.

Άλλο κυβέρνηση και άλλο κράτος κύριε Μητσοτάκη.

Επίσης, το συγκεκριμένο τμήμα της ΕΛΑΣ, εποπτεύεται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία και όχι από τον υπουργό.

Αν και τώρα η κυβέρνηση, δεν διευκολύνει την διερεύνηση των σκανδάλων και την απόδοση ευθυνών, όπου υπάρχουν, σε συνδυασμό με τις διαδικασίες στην δίκη των υπευθύνων για την τραγωδία των Τεμπών, τότε, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, θα υποστούν μη αντιστρεπτές βλάβες. Με την πίεση και της νέας ακρίβειας, από τον πόλεμο στο Ιράν και την κερδοσκοπία της κυβέρνησης και των άτυπων καρτέλ, σε κρίσιμες και ανελαστικές αγορές για την πλειοψηφία των πολιτών, θα βρεθούμε σε χειρότερη κρίση από του 2008 και της μνημονιακής δεκαετίας, γιατί τώρα η χώρα και το πολιτικό σύστημα, δεν θα έχουν εφεδρείες, για να την αντιμετωπίσουν.

Η Δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, αρκεί να το καταλάβουν εγκαίρως οι διαχειριστές της.

Ρουσφέτι ή οργανωμένη απάτη;



Στόχοι και δυσκολίες για Τσίπρα και Καρυστιανού

Για φανταστείτε να μην είχε αποκλείσει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τη συγκυβέρνηση με ΝΔ «σε οποιαδήποτε περίπτωση»