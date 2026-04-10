Αντιμέτωπος με σοβαρή επισιτιστική κρίση ο Λίβανος

Ο Λίβανος είναι αντιμέτωπος με σοβαρή επισιτιστική κρίση, καθώς ο πόλεμος προκαλεί προβλήματα στην τροφοδοσία των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ.

«Αυτό που βιώνουμε σήμερα δεν είναι μόνο μία κρίση εκτοπισμού, αλλά εξελίσσεται ταχύτατα σε μία κρίση διατροφικής ασφάλειας», δήλωσε η Άλισον Ομάν διευθύντρια του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος στο Λίβανο, μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης από τη Βηρυτό.

Η ίδια αξιωματούχος προειδοποίησε ότι το κόστος της διατροφής γίνεται όλο και πιο δυσβάστακτο, εξαιτίας των αυξήσεων στις τιμές των τροφίμων, αλλά και της αυξανόμενης ζήτησης από τις οικογένειες που έχουν εκτοπιστεί.

Ο Όρμπαν είχε στιγμή… Τσαουσέσκου – Πλήθος σε ομιλία του φώναζε «Ρώσοι πηγαίνετε σπίτια σας» (video)

Χαβάη: Εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη του ηφαίστειου Κιλαουέα – Λάβα εκτοξεύτηκε σε ύψος 190 μέτρων (video)



Βρετανία: Ο Στάρμερ «έχει απηυδήσει» με Τραμπ και Πούτιν λόγω ενεργειακής κρίσης (video)