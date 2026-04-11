Πέθανε ο ηθοποιός Τάσος Ράμσης

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 86 ετών, ο ηθοποιός Τάσος Ράμσης. Η δυσάρεστη είδηση για την απώλειά του έγινε γνωστή τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου μέσα από ανάρτηση που έκανε ο Σπύρος Μπιμπίλας στα social media.

Ο ηθοποιός και βουλευτής τον αποχαιρέτισε αναφερόμενος στην πορεία και τη συμβολή του στον χώρο της υποκριτικής.

«Με πολύ μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του Τάσου Ράμση του τόσο ωραίου ηθοποιού που ήταν πραγματικός εργάτης του θεάτρου, αλλά άφησε και το αποτύπωμα τους σε πολλές ταινίες και σειρές. Στα 86 του άφησε πλούσιο έργο και θεατρικά έργα. Συνεργάστηκα πολύ μαζι του τα πρώτα χρόνια σε σειρές και στον τομέα της μεταγλώττισης. Ήταν μια απο τις πιο χρήσιμες φωνές. Η σύζυγός του μας πληροφόρησε ότι η εξόδιος ακολουθια θα γίνει την Τρίτη μετά το Πάσχα. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης στο Instagram ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Δείτε την ανάρτησή του:

Διαβάστε επίσης:

Μεσημέρι με τον Χέντελ…

PAD PARIS 2026: Έκθεση «Material – Color – Light» από τη Μαρίτσα Τραυλού | Stefanidou Tsoukala Gallery

Πέθανε ο πρωτοπόρος της χιπ χοπ Afrika Bambaataa