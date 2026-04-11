Σε ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον ξεκινά η φετινή τουριστική περίοδος για τον θαλάσσιο τουρισμό και το ελληνικό yachting, με τα πρώτα στοιχεία να αποτυπώνουν μια εικόνα έντονης επιβράδυνσης και βαθιάς αβεβαιότητας. Ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα «πάγωμα» της ζήτησης, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις και κυρίως ο πόλεμος, στο Ιράν, σε συνδυασμό με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, έχουν επηρεάσει άμεσα τη δυναμική των κρατήσεων.

Ήδη καταγράφεται μείωση που προσεγγίζει το 50% στις κρατήσεις, ενώ οι ακυρώσεις ναυλώσεων διαδέχονται η μία την άλλη. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται τόσο στην κρουαζιέρα όσο και στο yachting, με τη δραστηριότητα να παρουσιάζει σαφή υποχώρηση. Παρά τη διαχρονική ελκυστικότητα των ελληνικών νησιών, η τουριστική κίνηση και ζήτηση στους συγκεκριμένους κλάδους παραμένει σε μείωση, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό για την εξέλιξη της σεζόν.

Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκονται και οι εργαζόμενοι του κλάδου. Εποχικοί ναυτικοί αδυνατούν να εξασφαλίσουν εργασία, ενώ αρκετοί παραμένουν πλήρως άνεργοι, καθώς η έναρξη της σεζόν μετατίθεται συνεχώς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ) cpt Γιώργο Βάλλη, η καθυστέρηση αυτή εντείνει την οικονομική πίεση και θέτει υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος.

Καθοριστικό ρόλο στην επιδείνωση της κατάστασης παίζει και το αυξημένο λειτουργικό κόστος. Οι τιμές των καυσίμων έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο στο Ιράν και στον Λίβανο, με το ναυτιλιακό μαύρο πετρέλαιο να έχει ανέβει από περίπου 0,60€ στο 1,10€ ανά λίτρο και το πράσινο πετρέλαιο (πετρέλαιο κίνησης) από 1,35€ στο 1,95€, ακόμη και με την κρατική επιδότηση. Το κόστος αυτό συμπιέζει τα περιθώρια των επιχειρήσεων και λειτουργεί αποτρεπτικά για νέες ναυλώσεις.

Παράλληλα, χρόνιες παθογένειες στις υποδομές συνεχίζουν να επιβαρύνουν τη λειτουργία του κλάδου. Η μη πλήρης αξιοποίηση του Ισθμού της Κορίνθου υποχρεώνει τα σκάφη σε περίπλου της Πελοποννήσου για τη μετάβασή τους προς το Ιόνιο, αυξάνοντας τόσο το κόστος όσο και τον χρόνο των δρομολογίων, με άμεσες επιχειρησιακές συνέπειες.

Όπως επισημαίνει ο κ. Γιώργος Βάλλης, «η πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον θαλάσσιο τουρισμό και το ελληνικό yachting είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και δεν επιτρέπει περιθώρια αισιοδοξίας. Η φετινή σεζόν ξεκινά υπό συνθήκες έντονης αβεβαιότητας, με ένα βαρύ κλίμα αγωνίας και ανασφάλειας να κυριαρχεί στον κλάδο».

Την ίδια ώρα, παραμένει εμφανής η απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά και η έλλειψη συντονισμένων ενεργειών προβολής. Όπως τονίζει ο ίδιος, «η ενίσχυση του marketing δεν αποτελεί πλέον επιλογή αλλά άμεση ανάγκη», υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται «άμεσες και δυναμικές πρωτοβουλίες προβολής του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού, ώστε να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς».

Οι εξελίξεις αυτές λειτουργούν ως σαφές καμπανάκι κινδύνου για τον κλάδο, ο οποίος εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. «Η πραγματικότητα είναι ξεκάθαρη. Η φετινή σεζόν ξεκινά με αρνητικό πρόσημο και χωρίς άμεσες παρεμβάσεις δεν διαφαίνεται προοπτική ουσιαστικής βελτίωσης», καταλήγει ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ.

