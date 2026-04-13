ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 17:37
13.04.2026 16:45

Φον ντερ Λάϊεν: Θα προτείνουμε στοχευμένα μέτρα για τις τιμές ενέργειας στις 22 Απριλίου

13.04.2026 16:45
Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να απαντήσουν συντονισμένα στην άνοδο των τιμών ενέργειας, όπως ανέφερε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν.

Η Φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε σε μια σειρά μέτρων για τη μείωση των τιμών ενέργειας – τη λεγόμενη «εργαλειοθήκη» – που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ερχόμενη εβδομάδα, 22 Απριλίου, λίγο πριν το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, 23 και 24 Απριλίου.

Όπως είπε, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι «στοχευμένα» – δίνοντας ιδιαίτερη στήριξη στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και τομείς της οικονομίας – «προσωρινά» και «να εφαρμόζονται έγκαιρα και χωρίς καθυστέρηση, τη στιγμή που είναι πραγματικά αναγκαία». Στο ίδιο πλαίσιο, η Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει βέλτιστες πρακτικές για τον σχεδιασμό προγραμμάτων εισοδηματικής στήριξης, ενώ δρομολογείται διαβούλευση για πιο ευέλικτους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, ώστε τα κράτη να έχουν μεγαλύτερο περιθώριο παρέμβασης στους πιο εκτεθειμένους κλάδους.

Η Φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών, αξιοποιώντας την εμπειρία της ενεργειακής κρίσης του 2022, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα ανταγωνισμού μεταξύ τους στην αγορά ενέργειας.

OURSOULA
ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάϊεν: Θα προτείνουμε στοχευμένα μέτρα για τις τιμές ενέργειας στις 22 Απριλίου

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 17:36
peter_magyar_new_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ αποκλείει την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ όσο υπάρχει πόλεμος

alkool-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο ψηφιακό «μπλόκο» στο λαθρεμπόριο καπνού και αλκοόλ

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Τροχαίο με πέντε τραυματίες – Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι

1 / 3