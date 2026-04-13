Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ελπίζει ότι θα μπορούσε να συνεχίσει αυτό που αποκάλεσε «ρεαλιστικές σχέσεις» με τη νέα πολιτική ηγεσία της Ουγγαρίας, μετά την ήττα του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, στενού εταίρου της Ρωσίας, στις εκλογές από τον κεντροδεξιό αντίπαλό του Πέτερ Μαγιάρ.

Ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Μόσχα σέβεται την επιλογή που έκανε ο ουγγρικός λαός στην κάλπη και επιθυμεί καλές σχέσεις με την Ουγγαρία, καθώς και με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Άλλοι Ρώσοι αξιωματούχοι δεν ήταν τόσο διπλωματικοί. «Στην πραγματικότητα, μια τέλεια καταιγίδα έρχεται τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση» υποστήριξε σε μήνυμά του ο γερουσιαστής Κονσταντίν Κοσατσέφ. «Πρώτον, θα πρέπει να βρει 90 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία, ένα ποσό που λείπει για τις Βρυξέλλες και ακόμη περισσότερο για τις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες», έγραψε ο Ρώσος γερουσιαστής στο κοινωνικό δίκτυο Max, τονίζοντας ότι τα κεφάλαια θα ληφθούν από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους.

«Δεύτερον, οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων και το κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας θα αυξάνονται μόνο για την ΕΕ λόγω των όσων συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, και δεν θα προσθέτουν στην αισιοδοξία ούτε των νοικοκυριών ούτε των αιθουσών της εξουσίας», πρόσθεσε δηκτικά.

Το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ουγγαρία μόνο θα επιταχύνει την παρακμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχυρίζεται από πλευράς του ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία Κίριλ Ντμίτριεφ.

