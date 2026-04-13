Στάρμερ: «Δεν υποστηρίζουμε το μπλόκο στο Ορμούζ – Δεν θα συρθούμε σε πόλεμο»

«Δεν υποστηρίζουμε τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ και των ιρανικών λιμανιών», ξεκαθάρισε ο Κιρ Στάρμερ επισημαίνοντας πως «όποια κι αν είναι η πίεση δεν θα συρθούμε σε πόλεμο».

«Κατά τη γνώμη μου, είναι ζωτικής σημασίας να ανοίξουμε πλήρως το Στενό, και σε αυτό έχουμε επικεντρώσει όλες τις προσπάθειές μας τις τελευταίες ημέρες και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», ξεκαθάρισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως «όσο το Στενό παραμένει κλειστό και δεν είναι ελεύθερο για ναυσιπλοΐα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δεν θα φτάνουν στην αγορά, πράγμα που σημαίνει ότι η τιμή ανεβαίνει και όλοι όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή είναι αντιμέτωποι με υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας. Δεν θέλω να συμβεί αυτό. Θέλω οι λογαριασμοί ενέργειας να σταθεροποιηθούν και να μειωθούν».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες στο Fox News ότι «δεν θα πάρει πολύ χρόνο για να καθαρίσουμε το Στενό» και ότι «πολλές χώρες πρόκειται να μας βοηθήσουν», προσθέτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλα έθνη στέλνουν ναρκαλιευτικά.

Ο Στάρμερ επιβεβαίωσε ότι, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο όντως έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει ναρκαλιευτικά στην περιοχή, ωστόσο, εστιάζει «στη διπλωματική κινητοποίηση».

Ερωτηθείς αν θεωρεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ προσωπικά υπεύθυνο για τις επιπτώσεις στις τιμές ενέργειας, ο Στάρμερ απέφυγε να απαντήσει ευθέως, σχολιάζοντας πως το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει, είναι να φέρει τις χώρες κοντά, ώστε να ζητήσουν αποκλιμάκωση της έντασης και το άνοιγμα του Στενού.

Η Γαλλία θα εξετάσει με τη Βρετανία την πιθανότητα να στείλουν αμυντικές δυνάμεις στο Ορμούζ

Ακολούθως, ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε πως η Γαλλία θα διοργανώσει σύντομα -από κοινού με τη Βρετανία- διάσκεψη με στόχο την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

«Όσον αφορά στο Στενό του Ορμούζ, θα διοργανώσουμε τις επόμενες ημέρες μια διάσκεψη με το Ηνωμένο Βασίλειο και τις χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια ειρηνική πολυεθνική αποστολή με στόχο την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό», δήλωσε ο Μακρόν.

«Αυτή η αυστηρά αμυντική αποστολή, η οποία θα είναι ανεξάρτητη από τα εμπόλεμα μέρη, θα αναπτυχθεί μόλις το επιτρέψει η κατάσταση» πρόσθεσε.

Η Κίνα απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση μετά τις απειλές του Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό

Την ίδια ώρα, η Κίνα απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση, όταν αξιωματούχος ρωτήθηκε για την απειλή του Τραμπ να ξεκινήσει ναυτικό αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ.

«Η διατήρηση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ανεμπόδιστης λειτουργίας της βασικής πλωτής οδού εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον της διεθνούς κοινότητας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Γκουό Τζιακούν, προσθέτοντας ότι η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με όλες τις πλευρές για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας και του ενεργειακού εφοδιασμού.

Δεν έχει ληφθεί απόφαση από την Ιαπωνία για την αποστολή ναρκαλιευτικών στο Στενό του Ορμούζ

Η Ιαπωνία δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα αναπτύξει τις Δυνάμεις Αυτοάμυνας για επιχειρήσεις ναρκαλιείας στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου Μινόρου Κιχάρα.

Η Ιαπωνία προτρέπει για πρόοδο προς μια συνολική κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών, δήλωσε ο Κιχάρα στους δημοσιογράφους.

«Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι να επιτευχθεί η αποκλιμάκωση, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Ορμούζ» τόνισε, σύμφωνα με το Kyodo News.

