Ο μελλοντικός υπουργός Υγείας της Ουγγαρίας χόρεψε σαν να μην υπάρχει αύριο και εντυπωσίασε με τις φιγούρες του (Video)

Δεινός χορευτής απιδείχθηκε ο Ζολτ Χέγκεντους κατά τους πανηγυρισμούς για τη νίκη του Τίσα έναντι Φιντές στην Ουγγαρία.

Ο Ζολτ Χέγκεντους που ακούγεται έντονα για τη θέση του υπουργού Υγείας λιχνιστηκε σαν να μην υπάρχει άυριο στη σκηνή, εντυπωσιάζοντας με τις φιγούρες του.

Zsolt Hegedűs, Hungary’s future health secretary breaking it down after last night's election win.



Video courtesy of Noémi Zalavári. pic.twitter.com/MVWgZP0kfV — Vatnik Soup (@P_Kallioniemi) April 13, 2026

Η νίκη του Τίσα με επικεφαλής τον Πέτερ Μάγιαρ έβαλε τέλος στην επί 16 χρόνια κυριαρχία του Βίκτορ Όρμπαν.

Χιλιάδες Ούγγροί, κυρίως, νέοι έχουν ξεχυθεί από χθες στους δρόμους για να γιορτάσουν.

Η Ουγγαρία είπε «ναι στην Ευρώπη»: Θρίαμβος Μαγιάρ, πανωλεθρία για Όρμπαν – «Μαζί, ρίξαμε το καθεστώς»

Ανάλυση CNN για την ήττα Όρμπαν: «Και ο λαϊκισμός μπορεί να φτάσει στα όριά του» – Γιατί η στήριξη Τραμπ δεν έφερε αποτέλεσμα (Video)

Τι σημαίνει για την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία η ιστορική ήττα του Όρμπαν