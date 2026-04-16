search
ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 21:02
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.04.2026 19:44

Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της

EKO COMBO_ LOGO

Η ΕΚΟ, μέλος της HELLENiQ ENERGY, γίνεται η πρώτη εταιρεία παραγωγής λιπαντικών παγκοσμίως που προχωρά στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) στο International EPD System (Environmental Product Declarations), καθώς ανταποκρίθηκε άμεσα στις προδιαγραφές που τέθηκαν διεθνώς για την δημοσίευση στοιχείων περιβαλλοντικής απόδοσης από τις εταιρείες του κλάδου.

Οι Περιβαλλοντικές Δηλώσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επτά (7) κατηγοριών προϊόντων, όπως λιπαντικά κινητήρων οχημάτων, μέχρι βιομηχανικά, υδραυλικά, ναυτιλιακά λιπαντικά και άλλα. Μέσω των EPDs, η ΕΚΟ παρέχει επιστημονικά τεκμηριωμένα και επαληθευμένα στοιχεία για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων της, ενισχύοντας τη διαφάνεια και επιτρέποντας στους πελάτες και συνεργάτες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Παράλληλα, διευκολύνεται η αξιολόγηση βασικών περιβαλλοντικών παραμέτρων, όπως η κατανάλωση ενέργειας, οι εκπομπές CO₂ και η διαχείριση αποβλήτων.

Η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση της ΕΚΟ για υπεύθυνη λειτουργία, βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθέτηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων της – από την παραγωγή έως τη χρήση και την τελική διαχείριση. Για την υλοποίηση της ενέργειας, η ΕΚΟ συνεργάστηκε με τον ανεξάρτητο φορέα επιθεωρήσεων, ελέγχων και πιστοποιήσεων EUROCERT.

Με παρουσία στον χώρο των λιπαντικών από το 1992, η ΕΚΟ αναπτύσσει και διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σύγχρονων κινητήρων και βιομηχανικών εφαρμογών.

Τα λιπαντικά της ΕΚΟ:

  • παράγονται από υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες
  • προσφέρουν υψηλές επιδόσεις και αποτελεσματική προστασία κινητήρα και εξοπλισμού
  • καλύπτουν το σύνολο των αναγκών λίπανσης, από απλές έως ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές
  • συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η ΕΚΟ συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στην ποιότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός πιο υπεύθυνου και διαφανούς ενεργειακού μέλλοντος.

    google_news_icon

    Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

    ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

    ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
    Hormuz
    giannis-aivazis
    focker-in-law
    proedros kouva 66- new
    mitsotakis synodos bryxelles
    Δείτε όλες τις ειδήσεις
    eurofighter_typhoon_new_123
    doukas-1
    qantas- Project Sunrise-9
    de-grece-eksot
    gap rgvillage
    Δείτε όλες τις ειδήσεις

    Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

    Hormuz
    giannis-aivazis
    focker-in-law
    1 / 3