Ο Ανδρουλάκης στο εναρκτήριο συνέδριο Global Progressive Mobilization, στη Βαρκελώνη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μεταβαίνει αύριο στη Βαρκελώνη για την εναρκτήρια Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση (Global Progressive Mobilization), που λαμβάνει χώρα στις 17-18 Απριλίου.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του κόμματος, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Στέφαν Λεβέν ξεκίνησαν την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση (GPM) στο τελευταίο συνέδριο του PES στο Άμστερνταμ, με την υποστήριξη διεθνών ηγετών, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Λούλα ντα Σίλβα. Επισημαίνεται ότι αυτή η πρωτοβουλία υποστηρίχθηκε θερμά από το Συμβούλιο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς στη συνάντησή του το 2025 στη Μάλτα, καθώς και από τη συνάντηση του Προεδρείου της Προοδευτικής Συμμαχίας στο Βερολίνο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, για δύο ημέρες, ηγέτες, εκπρόσωποι προοδευτικών κομμάτων και κινημάτων θα συναντηθούν για να ανταλλάξουν ιδέες και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας.

Στην τηλεδιάσκεψη Μακρόν-Στάρμερ για τα Στενά του Ορμούζ αύριο ο Μητσοτάκης

Φάμελλος στη δευτερολογία του: Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι ανοικτή πληγή και απειλή για τη δημοκρατία

Κωνσταντοπούλου: «Ο κόσμος συζητάει ολοένα και περισσότερο πώς θα φύγει αυτή η κυβέρνηση» (video)