Έκτακτη σύσκεψη την Παρασκευή στο ΥΠΑΑΤ με κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Λέσβου για τον αφθώδη πυρετό

Σε επείγουσα σύσκεψη καλεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, τους εκπροσώπους κτηνοτρόφων και τυροκόμων της Λέσβου.

Αντικείμενο συζήτησης η κατάσταση στον κλάδο λόγω των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή 17 Απριλίου, στις 11:00, στο υπουργείο, με στόχο την ενημέρωση για τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και τον συντονισμό των ενεργειών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση στο νησί.

Γιώργος Μυλωνάκης: «Πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα, έχουμε ένα καλό χαρτί μετά τον επιτυχημένο εμβολισμό του ανευρύσματος» λέει ο χειρούργος του (video)

Γιατί ο Άδωνις Γεωργιάδης επιτίθεται στην Πόπη Παπανδρέου και μιλά για πρόωρες εκλογές – Σκληρή κόντρα με ΠΑΣΟΚ

Γιώργος Μυλωνάκης: Σταθερή η μέχρι τώρα πορεία στη ΜΕΘ, κρίσιμες οι επόμενες ημέρες