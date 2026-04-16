ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 09:26
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

16.04.2026 06:45

Παναρισμένα τηγανητά αυγά του διαβόλου

16.04.2026 06:45
Πεντανόστιμα τηγανητά αυγά με πλούσιο πανάρισμα από πάνκο ή φρυγανιά, γεμιστά με κρέμα μαγιονέζας, μουστάρδας και αρωματικών βοτάνων. Μπορείτε να αξιοποιήσετε τα πασχαλινά αυγά που περίσσεψαν ή να ετοιμάσετε την εντυπωσιακή συνταγή από την αρχή, για έναν μπουφέ ή για το γιορτινό τραπέζι.

Υλικά για τη Συνταγή

2 πασχαλινά, βρασμένα σφικτά αυγά,  ανά άτομο

Μαγιονέζα κατά βούληση και λίγη μουστάρδα

Λίγο σχοινόπρασο ή μαϊντανό ή νεροκάρδαμο, ψιλοκομμένο

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Για το πανάρισμα

Αλεύρι γ.ο.χ.

1 αυγό χτυπημένο με λίγο αλάτι

Μίγμα panko ή τριμμένη φρυγανιά

Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Εκτέλεση

1.Ξεφλουδίστε τα σφιχτά βρασμένα αυγά, κόψτε τα στη μέση και αφαίρέστε προσεκτικά τους κρόκους. Ανακατέψτε αρκετή μαγιονέζα και λίγη μουστάρδα στους κρόκους μέχρι να πάρουν κρεμώδη υφή και στη συνέχεια αλατοπιπερώστε κατά βούληση και ενσωματώστε και τα μυρωδικά.

2.Αρχικά, κυλήστε τα ασπράδια των αυγών στο αλεύρι, έπειτα στο ελαφρώς αλατισμένο αυγό και μετά σε τριμμένη φρυγανιά και τηγανίστε σε καυτό και αρκετό ελαιόλαδο μέχρι να ροδίσουν.

3.Βάλτε την κρέμα μαγιονέζας σε ένα κορνέ με μύτη αστεριού και γεμίστε τις κοιλότητες των τηγανητών ασπραδιών. Σερβίρετε σε πιατέλα και διακοσμήστε με μυρωδικά.

ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 09:24
ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στη Ρόδο: Άνδρας εντοπίστηκε κρεμασμένος με σχοινί από μπαλκόνι 4ου ορόφου

ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητη υπόθεση κακοποίησης στην Ολλανδία: Άνδρας έκανε 250 τατουάζ με το όνομα και τα αρχικά του στο πρόσωπο και το σώμα της συντρόφου του

MEDIA

Εκτός Happy Day η Τίνα Μεσσαροπούλου – Τι είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη δύσκολη μάχη του Γιώργου Μυλωνάκη (Video)

