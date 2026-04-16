search
ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 12:51
search
MENU CLOSE
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Βάρκιζα: Περαστικός εντόπισε όπλο σε παραλία

GUNBEACH
αρχείου

Ένα όπλο εντοπίστηκε από ιδιώτη το μεσημέρι της Τετάρτης στην ελεύθερη παραλία της Βάρκιζας προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Βουλιαγμένης και στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία παρέλαβαν το όπλο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για πυροβόλο όπλο χωρίς κλείστρο και με άδειο γεμιστήρα, το οποίο έφερε εμφανή σημάδια εκτεταμένης οξείδωσης, γεγονός που παραπέμπει σε παραμονή του για μεγάλο χρονικό διάστημα στο νερό.

Το όπλο κατασχέθηκε από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Βουλιαγμένης του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, που έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ πρόκειται να αποσταλεί στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας για περαιτέρω εξέταση.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stavraki-marina-new
19xroni-argostoli-kefalonia-thanatos-new
italy_aerodromio
androulakis_0403_1920-1080_new
konstantina-spiropoulou-new
Δείτε όλες τις ειδήσεις
eurofighter_typhoon_new_123
doukas-1
qantas- Project Sunrise-9
de-grece-eksot
Giannis-maraiah
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

stavraki-marina-new
19xroni-argostoli-kefalonia-thanatos-new
italy_aerodromio
1 / 3