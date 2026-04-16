Βάρκιζα: Περαστικός εντόπισε όπλο σε παραλία

Ένα όπλο εντοπίστηκε από ιδιώτη το μεσημέρι της Τετάρτης στην ελεύθερη παραλία της Βάρκιζας προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Βουλιαγμένης και στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία παρέλαβαν το όπλο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για πυροβόλο όπλο χωρίς κλείστρο και με άδειο γεμιστήρα, το οποίο έφερε εμφανή σημάδια εκτεταμένης οξείδωσης, γεγονός που παραπέμπει σε παραμονή του για μεγάλο χρονικό διάστημα στο νερό.
Το όπλο κατασχέθηκε από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Βουλιαγμένης του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, που έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ πρόκειται να αποσταλεί στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας για περαιτέρω εξέταση.
