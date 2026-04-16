Σάμος: Εντοπισμός 18 μεταναστών, 8 ανήλικοι ανάμεσά τους – Συνελήφθη 24χρονος ως διακινητής

Στα χέρια του Λιμενικού βρίσκεται ένας 24χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι μετέφερε μετανάστες στα ανοιχτά της Σάμου το πρωί της Τετάρτης (15/4).

Ειδικότερα, ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ταχύπλοο σκάφος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου «ΠΡΑΣΟ», επιχειρώντας να διαφύγει προς τα τουρκικά παράλια.

Ακολούθησε επιχείρηση ακινητοποίησης του ταχύπλοου σκάφους και σύλληψη του 24χρονου αλλοδαπού (υπηκόου Τουρκίας), ο οποίος ήταν ο χειριστής του.

Στη συνέχεια, στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου εντόπισαν στην ευρύτερη χερσαία περιοχή 18 μετανάστες (5 άνδρες, 5 γυναίκες και 8 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Σάμου.

Ο 24χρονος συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί «Παράνομης εισόδου στη χώρα» και «Διακίνηση υπηκόων τρίτων χωρών σε ελλαδικό χώρο», καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των μεταναστών, κατέβαλαν το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Από το Λιμεναρχείο Σάμου, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

