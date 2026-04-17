ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 18:04
Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ» με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 20 Απριλίου και την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 από τις 19:00 έως και τις 06:00, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης οδοστρώματος στον κλάδο εξόδου του Ημικόμβου (Η/Κ) Μαρκόπουλου (39,37ο χλμ.), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, θα ισχύει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας από το 37,4ο χλμ. έως και το 39,2ο χλμ. καθώς και  αποκλεισμός του κλάδου εξόδου του εν λόγω Η/Κ (Μαρκόπουλου).

Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Λαμία, θα εξυπηρετούνται είτε από τον προηγούμενο κόμβο (Η/Κ Αφιδνών) είτε από τον επόμενο κόμβο (Α/Κ Μαλακάσας) ακολουθώντας τη σχετική σήμανση.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ διαψεύδει τα σενάρια συμφωνίας 20 δισ. δολαρίων για το ουράνιο του Ιράν – «Το Ιράν συμφώνησε να μην κλείσει ποτέ ξανά τα Στενά του Ορμούζ»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αυλαία στην regular season της Euroleague με τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Εφές – Τo σενάριo για την 6η θέση

ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει για το Ιράν το «πλήρες άνοιγμα» των Στενών του Ορμούζ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ομάδα της Peugeot TotalEnergies ολοκλήρωσε παραγωγικά στην Ίμολα τις πρώτες επίσημες δοκιμές για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) 2026

LIFESTYLE

Πωλήθηκε για 41 εκατ. δολάρια η θρυλική έπαυλη όπου έζησε ο Μπρους Γουίλις με την Έμα Χέμινγκ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη

ΕΛΛΑΔΑ

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Τίνα Μεσσαροπουλου έκανε κοινοποίηση την ανάρτηση Σκέρτσου για τη μάχη ζωής που δίνει ο σύζυγός της 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

