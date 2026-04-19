Η «ακτινογραφία» του ελληνικού χρέους – Η μετάλλαξη σε εξωτερικό

Η πρόσφατη ετήσια έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, φέρνει στο φως μια ανησυχητική πραγματικότητα για την ελληνική οικονομία: το συνολικό ακαθάριστο εξωτερικό χρέος (δημόσιο και ιδιωτικό) άγγιξε το ιλιγγιώδες ποσό των 590,4 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 237,7% του ΑΕΠ. Πέρα όμως από το απόλυτο μέγεθος, το πλέον κρίσιμο στοιχείο είναι η ποιοτική αλλαγή της φύσης του χρέους, το οποίο μετατρέπεται σταδιακά από εσωτερικό σε εξωτερικό.

Η «έκρηξη» της τελευταίας επταετίας

Μέσα σε μόλις επτά χρόνια, το χρέος διογκώθηκε κατά περισσότερο από 134 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή δεν είναι τυχαία, ούτε αποδίδεται αποκλειστικά σε νέο δανεισμό. Η βασική «κινητήριος δύναμη» πίσω από αυτή την εκτίναξη είναι η μαζική πώληση χιλιάδων «κόκκινων» δανείων από τις ελληνικές τράπεζες σε ξένα επενδυτικά κεφάλαια (funds).

Η διαδικασία αυτή λειτούργησε ως καταλύτης για τη διεθνοποίηση του χρέους. Δάνεια που προηγουμένως αποτελούσαν υποχρεώσεις εγχώριων δανειοληπτών προς εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα (και άρα παρέμεναν εντός του συστήματος της χώρας), πέρασαν στα χέρια ξένων οντοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο, το χρέος «μετανάστευσε», μετατρέποντας τις μελλοντικές αποπληρωμές σε καθαρή εκροή κεφαλαίων προς το εξωτερικό.

Από την προ-Μνημονίων εποχή στο σήμερα

Η σύγκριση με το παρελθόν είναι αποκαλυπτική για τη μακροπρόθεσμη πορεία της χώρας. Το τρέχον ύψος του χρέους παρουσιάζει μια εκτόξευση της τάξεως των 233,45 δισ. ευρώ σε σχέση με την περίοδο πριν από την είσοδο της Ελλάδας στα Μνημόνια. Παρά τις θυσίες και τις διαδοχικές αναδιαρθρώσεις, το βάρος παραμένει δυσβάσταχτο, με τη διαφορά ότι πλέον η εξάρτηση από τις διεθνείς αγορές και τα ξένα χαρτοφυλάκια είναι πιο έντονη από ποτέ.

Οι επιπτώσεις της «μετάλλαξης»

Η μετατροπή του χρέους σε εξωτερικό δημιουργεί μια νέα σειρά προκλήσεων:

1. Εκροή Πλούτου: Οι τόκοι και τα κεφάλαια που αποπληρώνονται δεν επανεπενδύονται στην ελληνική οικονομία, αλλά κατευθύνονται σε ξένους επενδυτές.

2. Μακροοικονομική Ευπάθεια: Η χώρα παραμένει εκτεθειμένη στις διαθέσεις των διεθνών αγορών, καθώς το ιδιωτικό χρέος πλέον λογίζεται ως εξωτερική υποχρέωση της χώρας.

Με λίγα λόγια , τα 590,4 δισ. ευρώ δεν είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά μια υπενθύμιση ότι η εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών μέσω της πώλησης δανείων είχε ένα βαρύ τίμημα: τη διεθνοποίηση του ιδιωτικού βάρους των Ελλήνων πολιτών και επιχειρήσεων, καθιστώντας την οικονομική κυριαρχία της χώρας ένα ακόμη πιο σύνθετο στοίχημα.

