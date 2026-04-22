Πένθος για τον Ιβάν Σαββίδη – Πέθανε ο αδελφός του, Παύλος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Έφυγε από την ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/4), σε ηλικία 72 ετών, ο μεγαλύτερος αδελφός του Ιβάν Σαββίδη, Παύλος.
Ο Παύλος Σαββίδης νοσηλευόταν τις προηγούμενες ημέρες σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώθηκε για τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασής του και μετέβη χθες (21/4) άμεσα στην πόλη, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.