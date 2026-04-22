Πένθος για τον Ιβάν Σαββίδη – Πέθανε ο αδελφός του, Παύλος

Έφυγε από την ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/4), σε ηλικία 72 ετών, ο μεγαλύτερος αδελφός του Ιβάν Σαββίδη, Παύλος.

Ο Παύλος Σαββίδης νοσηλευόταν τις προηγούμενες ημέρες σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώθηκε για τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασής του και μετέβη χθες (21/4) άμεσα στην πόλη, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του.

