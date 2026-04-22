«Στη ΔΕΗ γίνεται»: Η ΔΕΗ παρουσιάζει το όραμά της για τους ανθρώπους της

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Στην «καρδιά» της στρατηγικής της για την επίτευξη κάθε δυνατού στόχου, βάζει η ΔΕΗ τους ανθρώπους της αναγνωρίζοντάς τους ως τον ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη της σε όλα τα επίπεδα.
Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώνει τη δέσμευση του Ομίλου να παρέχει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να εξελίσσονται, να καινοτομούν και να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση του ενεργειακού και τεχνολογικού μέλλοντος της Νοτιοανατολικής[gg1] Ευρώπης.
Η πορεία προς αυτή την κατεύθυνση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα από τη στιγμή που η ΔΕΗ βρίσκεται σε μία περίοδο ταχείας ανάπτυξης και υλοποίησης ενός επενδυτικού πλάνου ύψους €24 δισ. έως το 2030.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΗ παρουσιάζει το όραμά της ως εργοδότης για την ανάπτυξη των ανθρώπων της και όσα προσφέρει μέσα από το εργασιακό της περιβάλλον, με κεντρικό μήνυμα «Στη ΔΕΗ γίνεται». Η στρατηγική αυτή αντανακλά τον δυναμικό μετασχηματισμό της εταιρείας σε έναν ολοκληρωμένο, διεθνή ενεργειακό Όμιλο και αναδεικνύει τις μοναδικές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και καινοτομίας που προσφέρει.
Οι τρεις πυλώνες στους οποίους βασίζεται ο στόχος του Ομίλου να αποτελέσει εργοδότη επιλογής είναι:
Η παρουσίαση του νέου οράματος για τους ανθρώπους του Ομίλου θα υποστηριχθεί από μια ολοκληρωμένη καμπάνια επικοινωνίας.
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