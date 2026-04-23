Λειψυδρία: Ανάσα ενός έτους για την Αττική από τις βροχοπτώσεις 

Ανάσα περίπου ενός έτους έχει εξασφαλίσει η Αττική στο ζήτημα της υδροδότησης, χάρη στις φετινές βροχοπτώσεις που φαίνεται να απομάκρυναν προσωρινά τον εφιάλτη της λειψυδρίας.

Η βελτίωση αυτή προσφέρει πολύτιμο χρόνο, χωρίς όμως να αλλάζει τη δομική εικόνα και να επιτρέπει εφησυχασμό, όπως ανέφερε από το βήμα του 11ου Φόρουμ των Δελφών ο γενικός γραμματέας Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πέτρος Βαρελίδης.

Να σημειωθεί ότι βάσει των στοιχείων, τα αποθέματα νερού της Αττικής είναι περίπου 120 εκατομμύρια κ.μ. περισσότερα συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αλλά εξακολουθούν να υστερούν κατά περίπου 340 εκατομμύρια κ.μ. από τα αποθέματα της ίδιας περιόδου του 2023.

O κ. Βαρελίδης επεσήμανε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας παραμένει ενεργό και απαιτεί άμεσες επενδύσεις, θεσμικές τομές και νέο μοντέλο διαχείρισης.

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, τόνισε ότι η φετινή υδρολογική εικόνα προσφέρει μια προσωρινή ανάσα, αλλά όχι λύση στο πρόβλημα.

«Έχουμε κάνει ενέργειες για να μειώσουμε τις επιπτώσεις της ανομβρίας και να αποφύγουμε τη λειψυδρία, όμως δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι ο χρόνος που κερδίζεται πρέπει να αξιοποιηθεί για την υλοποίηση μεγάλων έργων.

Όπως εξήγησε, ήδη έχουν ενεργοποιηθεί ανενεργές πηγές, έχουν ενισχυθεί οι αντλήσεις από την Υλίκη, έχει αναπροσαρμοστεί η χρήση του Εύηνου, ενώ εξετάζεται η αξιοποίηση του Βοιωτικού Κηφισού με αυστηρές περιβαλλοντικές προϋποθέσεις εν αναμονή του μεγάλου έργου του Εύρυτου, το οποίο έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση.

Ο κ. Σαχίνης αναφέρθηκε στο δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, το οποίο χαρακτήρισε ως «τη μεγαλύτερη αναβάθμιση του υδροδοτικού συστήματος της Αττικής εδώ και δεκαετίες».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις βασικούς πυλώνες:

Εκτεταμένα έργα ύδρευσης, με ανακαίνιση του δικτύου των 14.000 χλμ., νέους αγωγούς σε περιοχές αυξημένης ζήτησης και εγκατάσταση έξυπνων υδρομέτρων.

Έργα αποχέτευσης και ενεργειακή αναβάθμιση της Ψυττάλειας.

Ανάπτυξη νέων δικτύων αποχέτευσης και τεσσάρων νέων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων.

Μια πιο αυστηρή αποτύπωση της κατάστασης έδωσε ο κ. Βαρελίδης τονίζοντας ότι τα προβλήματα είναι δομικά και δεν σχετίζονται μόνο με την κλιματική αλλαγή, η οποία αποτελεί – όπως είπε «το κερασάκι στην τούρτα»:

«Τα υδροδοτικά συστήματα της χώρας λειτουργούν στα όριά τους ή και κάτω από αυτά σε ορισμένες περιπτώσεις ειδικά στις τουριστικές περιοχές κατά την περίοδο υψηλής ζήτησης. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ασφάλεια υδροδότησης χωρίς ριζική ενίσχυση των υποδομών», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η καλή φετινή χρονιά δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό.

Διαβάστε επίσης

Ελευθερία Γιακουμάκη: Το χρονικό της γυναικοκτονίας στο Ηράκλειο – Είχε προσχεδιάσει το έγκλημα ο δράστης – Το GPS tracker και η εμμονή

Θανατηφόρο τροχαίο στην Αχαΐα: Νεκρός 61χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με αγροτικό

Μετρό: Τροποποιήσεις στα δρομολογία της Γραμμής 2 λόγω εργασιών – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα