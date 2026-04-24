Ορέστης Ομράν στο Delphi Forum XI: Η στοχευμένη αναδιανομή μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη – Η Ελλάδα αποτελεί “responsibility story”

Ο Ορέστης Ομράν, Partner και Head of Greece and Cyprus Country Group της DLA Piper, συμμετείχε ως ομιλητής στο πάνελ «Debt, Power and Redistribution: Who Pays for Growth» στο Delphi Economic Forum XI, αναδεικνύοντας τον ρόλο της στοχευμένης αναδιανομής ως συμπληρωματικού εργαλείου ανάπτυξης και την ανάγκη η Ελλάδα να επανατοποθετηθεί διεθνώς πέρα από τα απλουστευτικά σχήματα του “recovery case” ή του “investment story”.

Το πάνελ συντόνισε η Αθανασία Ακριβού, δημοσιογράφος του MEGA TV και του ot.gr, με τη συμμετοχή των Χρήστου Σταϊκούρα (Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 2023–2025, πρώην Υπουργού Οικονομικών 2019–2023), Μιλένας Αποστολάκη (Βουλευτού ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής) και Θεόδωρου Αθανασόπουλου (CEO, Cepal Hellas Financial Services).

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Ομράν αναφέρθηκε στη μακροχρόνια κυρίαρχη αντίληψη της οικονομικής θεωρίας που αντιμετώπιζε την αναδιανομή ως εμπόδιο στην ανάπτυξη, με έμφαση στο διοικητικό κόστος και στα αντικίνητρα για εργασία και φορολογική συμμόρφωση. Όπως σημείωσε, αυτή η ανάγνωση παραμένει ελλιπής όταν αγνοεί τον ρόλο της στόχευσης των αναδιανεμητικών πολιτικών.

«Η αναδιανομή δεν είναι εκ φύσεως αντίθετη με την ανάπτυξη. Μπορεί να λειτουργήσει ως συμπληρωματικό της εργαλείο, όταν είναι στοχευμένη, με αντικειμενικά κριτήρια και συνδέεται άμεσα με τη συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία», ανέφερε.

Ο κ. Ομράν τόνισε τη σημασία της στήριξης πολιτικών καλλιέργειας δεξιοτήτων, της αντιμετώπισης του δημογραφικού μέσω πολιτικών που ενισχύουν νοικοκυριά σε παραγωγική ηλικία, καθώς και παρεμβάσεων σε κρίσιμους τομείς, όπως η παιδεία και η υγεία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όσο πιο στοχευμένες είναι οι πρωτοβουλίες σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και τομείς της οικονομίας, τόσο περιορίζεται ο κίνδυνος πελατειακών λογικών και ενισχύονται τα κίνητρα παραγωγικής συμμετοχής.

Απαντώντας στο ερώτημα αν η Ελλάδα αποτελεί πλέον “investment story” ή εξακολουθεί να είναι “recovery case”, ο κ. Ομράν σημείωσε ότι κανένας από τους δύο όρους δεν αποτυπώνει πλήρως την πραγματικότητα. Ο δεύτερος όρος δεν ισχύει, διότι παρά τη σαφή βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς πως έχουμε φτάσει σε πλήρη επαναφορά στην προ της οικονομικής κρίσης κατάσταση. Ως προς τον όρο investment story, ​ ο κ. Ομράν εξέφρασε παρόμοιες επιφυλάξεις, διότι παρά τη σημαντική πρόοδο, η Ελλάδα δεν έχει ακόμη κατακτήσει τη θέση χωρών, ​ που αναγνωρίζονται από τη διεθνή οικονομική κοινότητα ως αυθεντικά success stories.

«Η Ελλάδα έχει στοιχεία επιτυχίας, αλλά το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η ευθυγράμμιση: λιγότερη γραφειοκρατία, αποτελεσματικότερες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και χαλάρωση του ρυθμιστικού πλαισίου, ιδίως για υποδομές και ενέργεια».

«Αν έπρεπε να δώσω έναν χαρακτηρισμό, θα έλεγα ότι η Ελλάδα είναι ένα responsibility story. Η χώρα μεταδίδει πλέον μια εικόνα υπευθυνότητας, αφήνοντας πίσω το αφήγημα που κυριαρχούσε στις διεθνείς αγορές τα προηγούμενα χρόνια», κατέληξε ο κ. Ομράν.