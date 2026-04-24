Συντάξεις Μαΐου 2026: Σήμερα οι τελευταίες πληρωμές – Ποιοι δικαιούχοι πάνε στα ΑΤΜ το απόγευμα (video)

Ολοκληρώνονται σήμερα (24/4) το απόγευμα οι πληρωμές κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαΐου, οι οποίες ξεκίνησαν από χθες.

Το απόγευμα της Πέμπτης (23/4), στα ΑΤΜ οι δικαιούχοι από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών, ενώ πληρώθηκαν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Πλεόν, σήμερα (24/4), θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές πρόκειται να πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 27 Απριλίου.

Όπως συμβαίνει όμως κάθε μήνα, τα ποσά εμφανίζονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή το απόγευμα της Παρασκευής 24 Απριλίου, καθώς μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.

