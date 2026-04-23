Η ΕΕ ενέκρινε τη νέα δόση ύψους 1,2 δισ. για την Ελλάδα ευρώ στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκταμίευσε 1,18 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος ««NextGenerationEU».
Με τη νέα αυτή δόση, η συνολική χρηματοδότηση για την χώρα, φτάνει τα 25 δισ. ευρώ. Τα κονδύλια προορίζονται για έργα πράσινης ενέργειας, βιώσιμων μεταφορών, ψηφιακών υπηρεσιών και ανάπτυξης δεξιοτήτων.
Για την Πολωνία, εγκρίθηκε επίσης χρηματοδότηση ύψους 7,2 δισ. ευρώ.
«Και οι δύο χώρες σημειώνουν σημαντική πρόοδο και ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις έως την προθεσμία του RRF (Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) Αυγούστου», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Επιτροπής, Ματσιέι Μπερεστέτσκι.
