Αχαΐα: Συναγερμός για άνδρα που απειλεί με αιχμηρό αντικείμενο οδηγούς ταξί

Συναγερμός έχει σημάνει στους οδηγούς ταξί περιοχών της Αχαΐας, καθώς σύμφωνα με προειδοποιητική ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο τους, νεαρός επιβιβάζεται στα οχήματα και στη συνέχεια απειλεί τους οδηγούς με αιχμηρό αντικείμενο.

Αναλυτικά, το Σωματείο Οδηγών ταξί Αχαΐας, καλεί όλους τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ενώ περιγράφουν ότι ο εν λόγω άνδρας εμφανίζεται καλοντυμένος και στη συνέχεια απειλεί τους οδηγούς.

Για προορισμό, σύμφωνα και με όσα μεταδίδει το tempo24.gr, ο φερόμενος δράστης ζητά τις περιοχές Ρυάκι ή Νέο Σούλι.

Διαβάστε επίσης:

«Καμπανάκι» του προέδρου της ΕΑΠΣ για την αντιπυρική περίοδο: «Ξεκινήσαμε άσχημα» – «182 φωτιές σε λίγες ημέρες» (Video)

Πυρκαγιά σε ταβέρνα στον Ταΰγετο – Καταστράφηκε ολοσχερώς η επιχείρηση

Σεισμική δόνηση 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά του Γουδουρά Λασιθίου τα ξημερώματα