Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Bonus έκπληξη σε συνταξιούχους”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ για την “εξόντωση” των ανεπιθύμητων βουλευτών της ΝΔ ανά νομό”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Πλαφόν χρεώσεων σε δάνεια και κάρτες”

ΕΣΤΙΑ: “40 δικογραφίες για 70 Βουλευτές Εύρω-δικαστήριο για το άρθρο 86|”

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “Δένει την Ελλάδα στο άρμα του Τραμπ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “400 εκατ. απο τα “μαύρα” κοντέινερ”

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “Αρχίζει το ματς… Τον Μάιο τα δύο νέα κόμματα”

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: “Οικογενειακές υποθέσεις”

Documento: “Η Κοβέσι στη χώρα των ακρίδων”

Real News: “Ο Ερντογάν κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο!”

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ οι συμβάσεις της πανδημίας”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: “Συναγερμός στην κοινωνία για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα”

Διαβάστε επίσης:

