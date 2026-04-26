Το «εαρινό πακέτο» της κυβέρνησης και γιατί αποφασίστηκε να δοθούν τώρα παροχές

Με «όπλο» μισό δισεκατομμύριο ευρώ, από το πλεόνασμα του 2025, η κυβέρνηση προχώρησε για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα στην ανακοίνωση μέτρων για την ελάφρυνση των βαρών που καλούνται να σηκώσουν οι πολίτες.

Με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το τελικό ύψος των μέτρων ήταν μεγαλύτερο απ’ όσο αρχικά είχε σχεδιαστεί, από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού και της ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθίσταται σαφές ότι ένας από τους βασικούς στόχους των νέων μέτρων ήταν να διευρυνθεί αισθητά η περίμετρος των οφελουμένων, αλλά και να διατηρηθούν μέτρα -όπως η επιδότηση του diesel κίνησης και των λιπασμάτων- που ήδη είχαν ληφθεί, καθώς κρίθηκε ότι λειτουργούν εξισορροπητικά στις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Κακή συγκυρία

Φυσικά, η συγκυρία της ανακοίνωσής τους δεν είναι τυχαία: πέραν του ότι έρχονται αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση από την ΕΛΣΤΑΤ του πλεονάσματος για το 2025, η λήψη τους συμπίπτει με μια στιγμή κατά την οποία η πολιτική ατζέντα της χώρας κυριαρχείται από θέματα που δεν ωφελούν την κυβέρνηση: από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις άρσεις ασυλίας 13 «γαλάζιων» βουλευτών, μέχρι την υπόθεση του πτυχίου του βουλευτή Καβάλας (και, πλέον, τέως υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης) Μακάριου Λαζαρίδη, το κλίμα για το κυβερνών κόμμα είναι βαρύ.

Αυτή η κατάσταση άρχισε να αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες κατέγραψαν πτώση των ποσοστών της Ν.Δ. σε σχέση με τον Μάρτιο και, παράλληλα, επιδείνωση των ποιοτικών στοιχείων που αφορούν στην κυβέρνηση, έστω κι αν τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνεχίζουν να δυσκολεύονται να αποκτήσουν δυναμική που θα μπορούσε να απειλήσει την κυριαρχία του κυβερνώντος κόμματος. Το γεγονός αυτό -όπως ήταν αναμενόμενο- θορύβησε την κυβέρνηση, η οποία και αναζήτησε τρόπο να αλλάξει την ατζέντα και, ταυτόχρονα, να δείξει ότι προσπαθεί ενεργά να βοηθήσει τους πολίτες.

Το σκεπτικό

Εν πάση περιπτώσει, περιγράφοντας το σκεπτικό πίσω από τα μέτρα, ο ΥΠΟΙΚ Κυριάκος Πιερρακάκης εξήγησε ότι «είχαμε δύο επιλογές: να διαθέσουμε (σ.σ. το πλεόνασμα) σε εφάπαξ παρεμβάσεις ή σε σταθερή μετρήσιμη ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών. Επιλέξαμε ένα ισορροπημένο μείγμα των δύο». Έτσι, αυξάνεται κατά 50 ευρώ το επίδομα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, με διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί και αύξηση της περιμέτρου των δικαιούχων για την επιστροφή ενός ενοικίου.

«Κερασάκι στην τούρτα» ήταν τα νέα διευκολυντικά μέτρα για ανθρώπους με ληξιπρόθεσμες οφειλές, πακέτο που δεν έχει άμεσο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, αλλά εκτιμάται ότι θα δώσει σημαντική ανάσα σε ανθρώπους που έχουν αρρύθμιστες οφειλές και – ενδεχομένως – θα συμβάλει και στα δημόσια έσοδα, καθώς το οικονομικό επιτελεί εκτιμά ότι, η ρύθμιση παλαιών χρεών σε 72 δόσεις αφορά σε 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και σχεδόν 284.000 επιχειρήσεις, με συνολικές οφειλές άνω των 93 δισ. ευρώ, ποσοστό περίπου 90% των αρρύθμιστων οφειλών. Το συγκεκριμένο μέτρο προστέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, στο τέλος, προκειμένου να υπάρχει και μια θεσμική παρέμβαση στο πακέτο που παρουσιάστηκε.

Όλα αυτά εκτιμάται ότι θα συμβάλουν – σε ποιον βαθμό, μένει να αποδειχθεί – στη βελτίωση του κλίματος για την κυβέρνηση και, ταυτόχρονα, να δώσουν κάποιες ανάσες στην κοινωνία, η οποία δυσκολεύεται όλο και περισσότερο, ειδικά όσο βρίσκεται σε εξέλιξη ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Άλλωστε, ο ίδιος ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «πολλοί θα ισχυριστείτε ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή. Πράγματι, κανένα κράτος, όσο ισχυρό και να είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις συνέπειες μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Είναι, όμως, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε χωρίς να διαταράξουμε την οικονομική ισορροπία που με τόσο κόπο κατακτήσαμε».

Το «μαξιλάρι»

Σε αντίστοιχο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος σε ανάρτησή του στα social media σημείωσε ότι «στη χώρα του ”δώστα όλα”, του ”λεφτά υπάρχουν”, των ”λεφτόδεντρων” νομίζω έχετε βαρεθεί να ακούτε να σας τάζουν πολλά και διάφορα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αφού διορθώνει τα λάθη της, μεγαλώνει την πίτα και τα παραπάνω φορολογικά έσοδα τα επιστρέφει πίσω στην κοινωνία. Έπεται και συνέχεια». Βέβαια, ένα ερώτημα είναι ποια θα είναι αυτή η «συνέχεια» – η οποία μοιάζει να παραπέμπει στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ – καθώς ο ίδιος ο Κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση κρατά «μαξιλάρι» από τον δημοσιονομικό χώρο που δημιούργησε το πλεόνασμα περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Βέβαια, αυτό που σημειώνουν κυβερνητικές πηγές είναι ότι τα όποια μέτρα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ θα είναι κυρίως φορολογικού χαρακτήρα και θα αφορούν στο 2027, ενώ τα νέα μέτρα είναι άμεσης εφαρμογής. Ωστόσο, η… γαλαντόμα στάση της κυβέρνησης στην τρέχουσα συγκυρία, παραδέχονται κομματικές πηγές, αφήνει σχετικά περιορισμένα περιθώρια παρεμβάσεων, αν, για παράδειγμα, συνεχιστεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η αναταραχή στις αγορές των καυσίμων, ενώ και ο ΥΠΟΙΚ αναγνώρισε τη δύσκολη συγκυρία, καθώς ταπείνωσε τις προβλέψεις για την ανάπτυξη και αύξησε τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό για το 2026.

Ωστόσο, αυτό που σημειώνεται είναι ότι προς το παρόν η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε ταχεία εφαρμογή των εξαγγελθέντων μέτρων και θα κάνει ένα πρώτο «ταμείο» μέσα στον Μάιο, ελπίζοντας ότι δεν θα χρειαστεί να… ξεπουπουλιάσει το δημοσιονομικό «μαξιλάρι» που κράτησε. Παράλληλα, εκτιμάται ότι σταδιακά θα υποχωρήσει και ο «θόρυβος» που προκάλεσαν οι νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ιδίως αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ασκήσει διώξεις στην πλειονότητα των βουλευτών των οποίων ήρθη η ασυλία από τη Βουλή.

