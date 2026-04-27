Πετρέλαιο: Άλμα στις τιμές μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν – Η πρόταση της Τεχεράνης και η εμπλοκή στις επαφές

Ανοδικά κινήθηκαν τη Δευτέρα οι τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς κατέρρευσαν εκ νέου οι προσπάθειες για επανεκκίνηση ενός δεύτερου γύρου ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις ανησυχίες της αγοράς για παρατεταμένες διαταραχές στις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ, οδηγώντας σε νέα άνοδο τόσο το Brent όσο και το αμερικανικό WTI.

Άνοδος σχεδόν 3% για το Brent

Το διεθνές συμβόλαιο αναφοράς Brent για παράδοση Ιουνίου ενισχύθηκε σχεδόν 3%, κλείνοντας στα 108,23 δολάρια ανά βαρέλι.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate, γνωστό ως WTI, επίσης με παράδοση Ιουνίου, κατέγραψε άνοδο περίπου 2%, στα 96,37 δολάρια το βαρέλι.

Ήδη από το πρωί της Δευτέρας οι τιμές του πετρελαίου είχαν πραγματοποιήσει άλμα σχεδόν 3%. Το αργό Brent σημείωνε άνοδο 3 δολαρίων, ή περίπου 2,9%, στα 108,36 δολάρια το βαρέλι στις 11:28 ώρα Ελλάδας, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων.Το αμερικανικό αργό WTI ενισχυόταν κατά 2,45 δολάρια, ή 2,6%, στα 96,85 δολάρια το βαρέλι.

Την περασμένη εβδομάδα, το Brent και το WTI είχαν καταγράψει άνοδο σχεδόν 17% και 13% αντίστοιχα, σημειώνοντας τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη τους από την έναρξη του πολέμου.

ING: «Η αγορά σφίγγει καθημερινά περισσότερο»

«Το πετρέλαιο κινείται ισχυρότερα σήμερα, μετά την αποτυχία των προσπαθειών επαναφοράς των συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν, γεγονός που εξαφανίζει τις ελπίδες για άμεση επανέναρξη των ενεργειακών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ», ανέφερε σε σημείωμά του ο Γουόρεν Πάτερσον, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της ING.

Όπως πρόσθεσε, «η έλλειψη προόδου σημαίνει ότι η αγορά σφίγγει καθημερινά περισσότερο, αναγκάζοντας τις τιμές του πετρελαίου να επανατιμολογηθούν σε υψηλότερα επίπεδα».

Goldman Sachs και Citigroup ανεβάζουν τον πήχη των προβλέψεων

Την ίδια στιγμή, η Goldman Sachs αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για τις τιμές του πετρελαίου.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας, η αποκατάσταση των εξαγωγών μέσω των Στενών του Ορμούζ και η επαναφορά της παραγωγής στον Κόλπο θα απαιτήσουν περισσότερο χρόνο από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Η Goldman Sachs προβλέπει πλέον ότι το Brent θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 90 δολάρια ανά βαρέλι το τέταρτο τρίμηνο του έτους, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 80 δολάρια. Για το WTI, η νέα εκτίμηση ανεβάζει τον μέσο όρο στα 83 δολάρια, από 75 δολάρια προηγουμένως.

Ακόμη πιο απαισιόδοξη εμφανίζεται η Citigroup, με αναλυτές της να εκτιμούν ότι το Brent θα μπορούσε να εκτοξευθεί έως και στα 150 δολάρια ανά βαρέλι, εάν οι διαταραχές στις ροές πετρελαίου συνεχιστούν μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Η πρόταση του Ιράν και η εμπλοκή στις επαφές

Παρά το κλίμα αβεβαιότητας, το Ιράν φέρεται να κατέθεσε νέα πρόταση προς τις ΗΠΑ για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου, προτείνοντας παράλληλα την αναβολή των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το οποίο επικαλείται έναν Αμερικανό αξιωματούχο και δύο πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων, η πρόταση της Τεχεράνης είχε στόχο να ανοίξει ξανά ο δίαυλος επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε το Σάββατο τα σχέδια αποστολής του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και του Τζάρεντ Κούσνερ στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν για διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

«Χάθηκε υπερβολικά πολύς χρόνος σε ταξίδια και υπάρχει πάρα πολλή δουλειά να γίνει. Επιπλέον, επικρατεί τεράστια εσωτερική σύγκρουση και σύγχυση στην ηγεσία τους», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

«Κανείς δεν ξέρει ποιος διοικεί, ούτε οι ίδιοι. Εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, αυτοί κανένα. Αν θέλουν να μιλήσουν, αρκεί να τηλεφωνήσουν», πρόσθεσε.

Καμία συνάντηση ΗΠΑ – Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ταξίδεψε το Σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ, όπου είχε επαφές μόνο με Πακιστανούς αξιωματούχους πριν αποχωρήσει από τη χώρα.

«Δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ», ανέφερε αργά την Παρασκευή σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ.

Διαβάστε επίσης:

Συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: Ανασκόπηση των συναντήσεων με Μακρόν, έμφαση στη στήριξη των νοικοκυριών (Video)

Θεοδωρικάκος: Έρχεται νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών – Τέλος στα ψιλά γράμματα των τραπεζών (video)

Υποκλοπές: Σάλος από την απόφαση του Αρείου Πάγου – Συνέντευξη Ανδρουλάκη το απόγευμα, κανένα σχόλιο για την απόφαση από Μαρινάκη