28.04.2026 11:56

Η FIFA φέρνει αλλαγές στο Μουντιάλ – Τα νέα δεδομένα με τις κίτρινες κάρτες

diaititis-kitrini-karta

Η FIFA φέρνει στο Μουντιάλ του καλοκαιριού έναν… ανατρεπτικό κανονισμό που έχει να κάνει με τις κίτρινες κάρτες.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, η παγκόσμια ομοσπονδία προχωρά στην κατάργηση της συμπλήρωσης κίτρινων καρτών μετά το τέλος της φάσης των ομίλων και των προημιτελικών, πράγμα που σημαίνει πως παίκτης που έχει συμπληρώσει αριθμό καρτών και θεωρητικά πρέπει να χάνει παιχνίδι στα νοκ άουτ, το… κοντέρ θα μηδενίζεται και δεν θα έχει πρόβλημα συμμετοχής.

Ο κανονισμός αναμένεται να περάσει στη συνεδρίαση του συμβουλίου της FIFA στο Βανκούβερ που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στη πόλη του δυτικού Καναδά.

Ωστόσο, με την προσθήκη 16 επιπλέον ομάδων, έχει προστεθεί ένας ακόμη γύρος νοκ άουτ, αυξάνοντας τον κίνδυνο οι σταρ να χάσουν κρίσιμα παιχνίδια λόγω τιμωρίας από κάρτες. Έτσι, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της FIFA, ένας ποδοσφαιριστής θα τιμωρείται μόνο αν δεχθεί κίτρινη κάρτα σε δύο από τα τρία παιχνίδια της φάσης των ομίλων ή σε δύο από τα ματς της φάσης των «32», των «16» και των προημιτελικών.

google_news_icon

charlotte_foucteau_adv
diaititis-kitrini-karta
koinonikos_tourismos_new
Megan Thee Stallion–new
kosmimata_sutterstock
ilikiomenoi-new
tzavelas- tasoylas- tsoykala – marinakis- new
stelios loymakis 2
PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
stegastika daneia 77- new
charlotte_foucteau_adv
diaititis-kitrini-karta
koinonikos_tourismos_new
