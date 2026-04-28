Το νέο Freelander είναι εδώ – Τι φέρνει

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η επιστροφή ενός ιστορικού ονόματος δεν σημαίνει απαραίτητα και συνέχεια της ίδιας φιλοσοφίας. Στην περίπτωση του Freelander, η αλλαγή είναι ουσιαστική και ξεκινά από τη βάση, καθώς το νέο Freelander 8 δεν ανήκει πλέον στη Land Rover, αλλά αποτελεί το πρώτο μοντέλο μιας νέας, αυτόνομης μάρκας που δημιουργήθηκε από τη συνεργασία της Jaguar Land Rover με τη Chery.
Η συγκεκριμένη κίνηση δείχνει ξεκάθαρα τη στρατηγική κατεύθυνση.
Το Freelander μετατρέπεται σε brand που θα εστιάζει αποκλειστικά στα εξηλεκτρισμένα SUV, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών που περιλαμβάνει plug-in hybrid, αμιγώς ηλεκτρικά και range-extender συστήματα κίνησης.
Το όνομα παραμένει γνώριμο, αλλά η φιλοσοφία του μοντέλου είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.
Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.