Το νέο Freelander είναι εδώ – Τι φέρνει

Η επιστροφή ενός ιστορικού ονόματος δεν σημαίνει απαραίτητα και συνέχεια της ίδιας φιλοσοφίας. Στην περίπτωση του Freelander, η αλλαγή είναι ουσιαστική και ξεκινά από τη βάση, καθώς το νέο Freelander 8 δεν ανήκει πλέον στη Land Rover, αλλά αποτελεί το πρώτο μοντέλο μιας νέας, αυτόνομης μάρκας που δημιουργήθηκε από τη συνεργασία της Jaguar Land Rover με τη Chery.

Η συγκεκριμένη κίνηση δείχνει ξεκάθαρα τη στρατηγική κατεύθυνση.

Το Freelander μετατρέπεται σε brand που θα εστιάζει αποκλειστικά στα εξηλεκτρισμένα SUV, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών που περιλαμβάνει plug-in hybrid, αμιγώς ηλεκτρικά και range-extender συστήματα κίνησης.

Το όνομα παραμένει γνώριμο, αλλά η φιλοσοφία του μοντέλου είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.

