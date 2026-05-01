Η ΔΕΠΑ Εμπορίας κέρδισε τον διαγωνισμό της Bulgartransgaz για την προμήθεια LNG

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε κέρδισε σήμερα τον διεθνή διαγωνισμό προμήθειας LNG που διεξήγαγε η Bulgartransgaz, υποβάλλοντας την πιο ανταγωνιστική προσφορά μεταξύ των συμμετεχόντων.
Η διαγωνιστική διαδικασία διεξήχθη μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας της Βουλγαρίας (Balkan Gas Hub) και αφορούσε την προμήθεια ποσότητας 500 GWh/0,5 TWh LNG, για τις ανάγκες της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Βουλγαρίας.
Η παράδοση του φορτίου θα πραγματοποιηθεί στον τερματικό σταθμό FSRU της Αλεξανδρούπολης κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, όπου και θα ακολουθήσει η αεριοποίηση του φορτίου προτού διοχετευθεί στη Βουλγαρία.
Ο κ. Χρήστος Μπασδέκης Συντονιστής Διευθυντής Εμπορίας της ΔΕΠΑ Εμπορίας, δήλωσε: « Η θετική έκβαση του πρόσφατου διαγωνισμού υπογραμμίζει την αξία της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών για τον σκοπό της ενεργειακής ασφάλειας. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, είναι παρούσα στο σύνολο των αγορών φυσικού αερίου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και φιλοδοξεί τα προσεχή έτη να συνεχίσει να συμβάλει καθοριστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού των επιμέρους αγορών.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.