ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 10:23
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας κέρδισε τον διαγωνισμό της Bulgartransgaz για την προμήθεια LNG

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε κέρδισε σήμερα τον διεθνή διαγωνισμό προμήθειας LNG που διεξήγαγε η Bulgartransgaz, υποβάλλοντας την πιο ανταγωνιστική προσφορά μεταξύ των συμμετεχόντων. 

 Η διαγωνιστική διαδικασία διεξήχθη μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας της Βουλγαρίας (Balkan Gas Hub) και αφορούσε την προμήθεια ποσότητας 500 GWh/0,5 TWh LNG, για τις ανάγκες της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Βουλγαρίας.

 Η παράδοση του φορτίου θα πραγματοποιηθεί στον τερματικό σταθμό FSRU της Αλεξανδρούπολης κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, όπου και θα ακολουθήσει η αεριοποίηση του φορτίου προτού διοχετευθεί στη Βουλγαρία.

 Ο κ. Χρήστος Μπασδέκης Συντονιστής Διευθυντής Εμπορίας της ΔΕΠΑ Εμπορίας, δήλωσε: « Η θετική έκβαση του πρόσφατου διαγωνισμού υπογραμμίζει την αξία της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών για τον σκοπό της ενεργειακής ασφάλειας. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, είναι παρούσα στο σύνολο των αγορών φυσικού αερίου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και φιλοδοξεί τα προσεχή έτη να συνεχίσει να συμβάλει καθοριστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού των επιμέρους αγορών.

skorda-new
MEDIA

Τηλεθέαση Πέμπτης: Σκορδά και Αταίριαστοι μοιράστηκαν την πρωτιά στην πρωινή ζώνη

Alexis-Tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα το 16σέλιδο μανιφέστο του κόμματος Τσίπρα

kyranakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κυρανάκης πήρε… το όπλο του και άρχισε να σβήνει συνθήματα της αναρχίας

hormouz
ΚΟΣΜΟΣ

Αναντικατάστατος κόμβος ενέργειας το Ορμούζ

tehran_new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Λήγει η προθεσμία για τον πόλεμο στο Ιράν, ποια σχέδια εξετάζει ο Τραμπ – «Επώδυνα πλήγματα» υπόσχεται η Τεχεράνη

pao neigel
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Απίστευτος Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 στην Ισπανία και έρχεται ΟΑΚΑ για... σκούπα, 107-105 στην παράταση τη Βαλένθια (Video)

anna maria foto
ΥΓΕΙΑ

Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα: «Εύχομαι να υπήρχε καλύτερη ενημέρωση»

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

papastavrou- arvanitis- lazaridis- dendias- new
ΚΑΛΧΑΣ

Το κίνημα των γαλάζιων βουλευτών, η διάλυση του ευρωΣΥΡΙΖΑ και ο Αρβανίτης, γκάφα Παπασταύρου, ο φάκελος Λαζαρίδη και μία παλιά ιστορία Καραμανλή – Δένδια

EPSTAIN
ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με σημείωμα αυτοκτονίας που άφησε ο Τζέφρι Επστάιν - Το «αντίο» που έμεινε κρυφό επί χρόνια και ποιος το ανακάλυψε

