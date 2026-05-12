Γαλλίδα υπουργός Υγείας: Δεν γνωρίζουμε αν έχει μεταλλαχθεί το στέλεχος του χανταϊού

⁠Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας Στεφανί Ριστ δήλωσε σήμερα πως δεν είναι σίγουρο εάν το στέλεχος του χανταϊού με το οποίο σχετίζεται η εμφάνιση κρουσμάτων στο κρουαζιερόπλοιο ⁠MV Hondius μπορεί να έχει μεταλλαχθεί, αν και αξιωματούχοι εμφανίζονται «μάλλον καθησυχαστικοί».

«Υπάρχουν πράγματα… που δεν γνωρίζουμε για αυτόν τον ιό», είπε η Ριστ ενώπιον της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. «Δεν έχουμε ακόμη τον πλήρη προσδιορισμό της αλληλουχίας του ιού, κάτι που να μας επιτρέπει να πούμε με βεβαιότητα σήμερα, ακόμα και αν είμαστε μάλλον καθησυχασμένοι έως τώρα… ότι ο ιός δεν έχει ακόμη μεταλλαχθεί».

Το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει περαιτέρω.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει πει πως δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι συμβαίνει κάτι ασυνήθιστο με το στέλεχος του χανταϊού στο πλοίο πέρα της τοποθεσίας του. Η εμφάνιση των κρουσμάτων έχει συνδεθεί με το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού, με αξιωματούχους να ζητούν συμβουλές από την Αργεντινή, όπου μία «έξαρση» με το ίδιο στέλεχος έληξε το 2019.

Ο ΠΟΥ έχει επιβεβαιώσει εννέα κρούσματα και ζητά την απομόνωση των ύποπτων κρουσμάτων, προσθέτοντας πως αναμένονται περισσότερα δεδομένων των αλληλεπιδράσεων των επιβατών πριν από τον εντοπισμό του ιού. Εντούτοις, υπογραμμίζει πως δεν υπάρχει καμία ένδειξη μιας ευρύτερης έξαρσης.

