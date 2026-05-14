Η ΑΑΔΕ ψάχνει παλιές φορολογικές αμαρτίες και ετοιμάζει χιλιάδες νέα «ραβασάκια» με φόρους

Με τις παλιές φορολογικές υποθέσεις να παραγράφονται σταδιακά και την ανάγκη για πρόσθετα έσοδα να παραμένει ισχυρή, η ΑΑΔΕ πατάει ξανά γκάζι στους ελέγχους για αδήλωτα εισοδήματα, ανοίγοντας φακέλους φορολογουμένων που μέχρι σήμερα μπορεί να πίστευαν ότι είχαν ξεφύγει από το ραντάρ της εφορίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της φορολογικής διοίκησης, το επόμενο διάστημα αναμένεται να σταλούν τουλάχιστον 12.000 νέα «ραβασάκια» σε φορολογούμενους για υποθέσεις προηγούμενων ετών, με βασικό στόχο τις ανοιχτές εκκρεμότητες του 2020 που παραγράφονται στο τέλος του 2026.

Το μήνυμα που εκπέμπεται από την ΑΑΔΕ είναι σαφές: ό,τι δεν δηλώθηκε, ό,τι δεν δικαιολογείται και ό,τι δεν «κουμπώνει» με τα ηλεκτρονικά δεδομένα, θα βρεθεί στο μικροσκόπιο.

Και πλέον τα εργαλεία που διαθέτει η φορολογική διοίκηση κάθε άλλο παρά περιορισμένα είναι. Η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο πλέγμα διασταυρώσεων, αξιοποιώντας δεδομένα από τράπεζες, POS, πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, το σύστημα myDATA, ασφαλιστικά ταμεία, μεταβιβάσεις ακινήτων αλλά και στοιχεία από το εξωτερικό μέσω διεθνούς ανταλλαγής πληροφοριών.

Με απλά λόγια, η εφορία προσπαθεί να «διαβάσει» τη ζωή και τις συναλλαγές των φορολογουμένων μέσα από τα ψηφιακά τους ίχνη. Και όταν οι δαπάνες, οι καταθέσεις ή οι αγορές δεν συμβαδίζουν με τα δηλωμένα εισοδήματα, ανοίγει αυτόματα φάκελος ελέγχου.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται φορολογούμενοι που εμφανίζονται στην εφορία ως χαμηλόμισθοι ή με περιορισμένα εισοδήματα, αλλά την ίδια στιγμή πραγματοποιούν υψηλές δαπάνες διαβίωσης, αγορές ακινήτων ή σημαντικές τραπεζικές κινήσεις.

Οι ελεγκτές χρησιμοποιούν πλέον έμμεσες τεχνικές ελέγχου, εξετάζοντας τη συνολική εικόνα του φορολογούμενου: καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές με κάρτες, μετρητά, περιουσιακά στοιχεία και καθημερινές δαπάνες. Ειδικό βάρος δίνεται στο σύστημα BANCAPP, μέσω του οποίου η ΑΑΔΕ αντλεί στοιχεία από τραπεζικούς λογαριασμούς και τα διασταυρώνει με τις φορολογικές δηλώσεις.

Κάπως έτσι, περιπτώσεις με υψηλές τραπεζικές κινήσεις αλλά χαμηλές δηλώσεις εισοδήματος εμφανίζονται πλέον πολύ πιο εύκολα στις λίστες ελέγχου.

Στο στόχαστρο μπαίνουν επίσης φορολογούμενοι που αποκτούν εισοδήματα από το εξωτερικό χωρίς να τα δηλώνουν στην Ελλάδα. Οι ελεγκτές εξετάζουν τόκους καταθέσεων, εισοδήματα από εργασία, συντάξεις και άλλες πληρωμές που εμφανίζονται σε ξένες φορολογικές αρχές αλλά δεν αποτυπώνονται στις ελληνικές δηλώσεις.

Η εικόνα αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η διεθνής ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια περιορίζοντας τα περιθώρια απόκρυψης καταθέσεων και εισοδημάτων στο εξωτερικό.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ στρέφει την προσοχή της και σε επαγγελματίες που εμφανίζουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ παρά το γεγονός ότι παρουσιάζουν έντονη οικονομική δραστηριότητα, αλλά και σε ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα εισοδήματα από ενοίκια ή βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στα αναδρομικά ποσά που εισπράχθηκαν από μισθωτούς και συνταξιούχους αλλά δεν δηλώθηκαν σωστά στην εφορία. Πρόκειται για μια κατηγορία που τα τελευταία χρόνια δημιουργεί συνεχώς νέες φορολογικές εκκρεμότητες, καθώς αρκετοί φορολογούμενοι είτε αγνοούν τις υποχρεώσεις τους είτε θεωρούν ότι οι σχετικές διασταυρώσεις δύσκολα θα γίνουν.

Το ζήτημα βέβαια δεν είναι μόνο τεχνικό ή φορολογικό. Η συνεχής επέκταση των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων δημιουργεί πλέον μια νέα πραγματικότητα, όπου σχεδόν κάθε οικονομική δραστηριότητα αφήνει ψηφιακό αποτύπωμα.

Και όσο η ΑΑΔΕ ενισχύει τα ηλεκτρονικά της εργαλεία, τόσο περιορίζεται η δυνατότητα «δημιουργικής λογιστικής» που χαρακτήριζε για χρόνια τμήμα της ελληνικής οικονομίας.

Από την άλλη πλευρά, δεν λείπουν και οι φωνές που επισημαίνουν ότι η φορολογική πίεση παραμένει υπερβολικά υψηλή, με αποτέλεσμα πολλοί επαγγελματίες και μικρομεσαίοι να αισθάνονται ότι βρίσκονται διαρκώς υπό καθεστώς επιτήρησης και απειλής προστίμων.

Σε κάθε περίπτωση, το μόνο βέβαιο είναι ότι το επόμενο διάστημα η εφορία θα κινηθεί επιθετικά απέναντι στις παλιές «αμαρτίες». Και για χιλιάδες φορολογούμενους, οι επόμενοι μήνες μπορεί να φέρουν δυσάρεστες εκπλήξεις από το παρελθόν.

