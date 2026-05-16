Κλειστές οι σήραγγες των Τεμπών 18 – 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, στο τμήμα από τον Α/Κ Ευαγγελισμού έως τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς και από τον Α/Κ Πλαταμώνα έως τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης – αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων των Σηράγγων Τ1-Τ2-Τ3, θα ισχύσουν οι κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.:
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν την ολική εκτροπή και των δύο κατευθύνσεων του Αυτοκινητόδρομου στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, από τον Α/Κ Ευαγγελισμού στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη έως τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς και αντίστοιχα από τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς στην κατεύθυνση προς Αθήνα έως τον Α/Κ Ευαγγελισμού.
Επιπλέον των δύο παραπάνω σημείων εκτροπής κυκλοφορίας (Α/Κ Ευαγγελισμού και Α/Κ Λεπτοκαρυάς) θα ισχύσει αποκλεισμός του κλάδου εισόδου με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη του Α/Κ Ευαγγελισμού, αποκλεισμός του κλάδου εισόδου με κατεύθυνση προς Αθήνα του Α/Κ Λεπτοκαρυάς, αποκλεισμός του κλάδου εισόδου με κατεύθυνση προς Αθήνα του Η-Α/Κ Ραψάνης, καθώς και αποκλεισμός της εισόδου προς τον διάδρομο της χοάνης του Σταθμού Διοδίων Πλαταμώνα με κατεύθυνση προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη στον Α/Κ Πλαταμώνα.
Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπεται να εφαρμοστούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, καθημερινά από την 07:30΄ έως την 20:30΄ ώρα ή νωρίτερα σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων και για τις 2 κατευθύνσεις (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) θα πραγματοποιείται από την Π.Ε.Ο Αθηνών – Θεσσαλονίκης (υφιστάμενη Εθνική Οδός Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, μέσω Κοιλάδας Τεμπών) και συγκεκριμένα από τον Α/Κ Ευαγγελισμού έως τα διοικητικά όρια των Π.Ε. Λάρισας – Πιερίας.
Διαβάστε επίσης:
Θεσσαλονίκη: 20 άτομα πιάστηκαν στα χέρια σε ποντιακό γλέντι στη Νικόπολη – Τέσσερις τραυματίες
Πειραιάς: Οι εκδοχές που εξετάζει η αστυνομία για την 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο – «Ήμουν στο μπάνιο», υποστήριξε ο σύντροφός της
Καιρός: Τα κάνει …μούσκεμα – Έρχονται καταιγίδες, χαλάζι και αφρικανική σκόνη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.