«Η Σκληρή Μελαγχολία του Θέρους»: Οι Εκδόσεις Απόπειρα παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του Μάνθου Γιουρτζόγλου το Σάββατο 23 Μαΐου στο Spiti Art Bar

Οι Εκδόσεις Απόπειρα παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του Μάνθου Γιουρτζόγλου, με τίτλο «Η Σκληρή Μελαγχολία του Θέρους», το Σάββατο 23 Μαΐου στο Spiti Art Bar.

«Η Σκληρή Μελαγχολία του Θέρους» είναι ένα βιβλίο με ιστορίες που διαδραματίζονται τον Αύγουστο, τον μήνα των προσδοκιών, της ραστώνης και των διακοπών — μόνο που για τους ήρωες αυτού του βιβλίου τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.

Οι ιστορίες της συλλογής δεν οδηγούν τον αναγνώστη σε κυκλαδίτικα νησιά, φωτεινά σοκάκια και παραλίες με τιρκουάζ νερά. Αντίθετα, τον μεταφέρουν στην πόλη που καίγεται από τη ζέστη, στα άδεια της στενά, στα λίγα μπαρ που μένουν ανοιχτά, στα μπαλκόνια που φωτίζονται μέσα στη νύχτα. Εκεί κινούνται άνδρες και γυναίκες που αναζητούν μια μορφή λύτρωσης, χωρίς απαραίτητα να πιστεύουν ότι θα τη βρουν.

Με μαύρο χιούμορ, μελαγχολία, θλίψη αλλά και μια κρυμμένη αισιοδοξία, ο Μάνθος Γιουρτζόγλου συνθέτει έναν καλοκαιρινό αστικό καμβά, γεμάτο έρωτες, απωθημένα, μοναξιά, ωραία τρέλα και στιγμές απελπισίας. Αν ποτέ μείνεις στην πόλη Αύγουστο, μπορεί να τους δεις δίπλα σου· στο μπαρ, στο μετρό, στο απέναντι μπαλκόνι. Ή, ίσως, και μέσα σου.

Με το συγγραφέα Μάνθο Γιουρτζόγλου θα συζητήσει για το βιβλίο ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Βασίλης Κίζηλος.

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσουν:

Βάσω Χριστοδούλου, ποιήτρια

Νίκος Ζιάκας, συγγραφέας

Μετά το τέλος της παρουσίασης, η βραδιά θα συνεχιστεί με ένα ανοιχτό jazz jam για μουσικούς και τραγουδιστές. Την έναρξη θα κάνει το κουιντέτο των Νίκη Κοκκόλη (σαξόφωνο), Ανδρέα Παπαγιαννακόπουλου (κιθάρα), Γιώργου Αναματερού (πιάνο), Κώστα Πατσιώτη (κοντραμπάσο) και Πάνου Τζινιόλη (τύμπανα).

Η παρουσίαση είναι ανοιχτή στο κοινό.

Για τον συγγραφέα

Ο Μάνθος Γιουρτζόγλου γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Πέραμα. Ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία, εργάστηκε ως αθλητικός συντάκτης και από το 2012 παρακολουθεί ενεργά την ελληνική τζαζ σκηνή. Από το 2016 διατηρεί την εκπομπή Keep Jazzin, ενώ συμμετέχει σε δράσεις και ιστοσελίδες που σχετίζονται με την ελληνική τζαζ και αυτοσχεδιαστική μουσική κοινότητα. Έχει εκδώσει ποιητικές συλλογές εκτός εμπορίου, χρονογραφήματα για το Πέραμα, καθώς και τις συλλογές διηγημάτων «Πρόστυχοι, Εκστατικοί, Ειλικρινά Θλιμμένοι» και «Ντελίριο» από τις Εκδόσεις Απόπειρα. Η «Σκληρή Μελαγχολία του Θέρους» είναι το τρίτο του βιβλίο.

Για το βιβλίο, ο συγγραφέας Μιχάλης Αλμπάτης σημειώνει ότι οι ήρωες της συλλογής «δεν είναι beautiful losers», αλλά πρόσωπα που προσπαθούν να κρατηθούν στην επιφάνεια και να αντέξουν τη ζωή, μέσα σε ένα καθημερινό δράμα που δεν φωνάζει, αλλά κουρνιάζει στο συνηθισμένο.

Ο συγγραφέας Αχιλλέας ΙΙΙ γράφει πως τον Αύγουστο, όταν οι περισσότεροι φεύγουν από τις πόλεις, κάποιοι μένουν πίσω και έρχονται αντιμέτωποι με την απουσία των άλλων, την αδράνεια και την υπερβολική δική τους παρουσία — όλα όσα μπορούν να φέρουν κοντά τους τη σκληρή μελαγχολία του θέρους.

Πληροφορίες:

Spiti Art Bar Ευπατριδών 7, Γκάζι (Μετρό Κεραμεικός)

Σάββατο 23 Μαΐου – 20:00

Εκδόσεις Απόπειρα 210 3640817