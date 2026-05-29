ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 14:29
Ανανεώνεται η θητεία της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του ΕΜΣΤ, Κατερίνας Γρέγου

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ανακοινώνει την ανανέωση της θητείας της Κατερίνας Γρέγου ως Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Μουσείου, για πέντε ακόμη χρόνια, από τη λήξη της τρέχουσας θητείας της, στις 5 Ιουλίου 2026.

Η σχετική απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, και του Υφυπουργού Πολιτισμού, Ιάσονα Φωτήλα, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 724/27.05.2026.
Την τελευταία πενταετία, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Κατερίνας Γρέγου, το ΕΜΣΤ διανύει την πιο δυναμική και παραγωγική του περίοδο υλοποιώντας ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκθέσεων, διεθνών συνεργασιών, εκδόσεων, εκπαιδευτικών και δημόσιων δράσεων.

Με περισσότερες από 60 εκθέσεις και επιμελητικά projects, το ΕΜΣΤ ανέδειξε σημαντικούς Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες και ενίσχυσε τη θέση του ως θεσμού αναφοράς για τη σύγχρονη τέχνη στην Ελλάδα και πέρα από τα σύνορα της χώρας. Παράλληλα, διεύρυνε τη διεθνή του δικτύωση, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες προβολής, έκθεσης και διασύνδεσης για τους Έλλημες καλλιτέχνες.

Το ΕΜΣΤ συνεχίζει την πορεία του ως ο κορυφαίος δημόσιος φορέας για τη σύγχρονη τέχνη στην Ελλάδα, με στόχο την παραγωγή γνώσης, την ενίσχυση του διαλόγου και τη διαμόρφωση ενός ανοιχτού, γενναιόδωρου και δυναμικού πεδίου συνάντησης ανάμεσα στους καλλιτέχνες, τις ιδέες και την κοινωνία.

