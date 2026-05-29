Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου: Προϊόν πολιτικού μάρκετινγκ ο Τσίπρας

Η Δήμητρα Λιάνη – Παπανδρέου βρέθηκε το πρωί της Παρασκευήςστην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε για τη Μαρία Καρυστιανού, το ΠΑΣΟΚ, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και ειδικότερα την παρουσίαση του νέου του κόμματος, ανέφερε πως «ακόμα και το κοριτσάκι ήταν ένα καθαρά, καλά, τέλειο προίόν μάρκετινγκ, ένας προσεγμένος λόγος, χωρίς όμως ουσιαστικές πολιτικές τοποθετήσεις»..

Η ίδια εκτίμησε ότι ελάχιστοι από τη Μακεδονία θα ψηφίσουν τον Αλέξη Τσίπρα λόγω της Συμφωνίας των Πρεσπών, ενώ παράλληλα δήλωσε πως εκτιμά ότι δεν θα βγει αυτόνομη κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές.

Μιλώντας για τη Μαρία Καρυστιανού, η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου είπε πως «μου είναι πολύ συμπαθής, καλοβαλμένη γυναίκα.

Μια γυναίκα η οποία είναι μαχήτρια. Η μάχη της για τα Τέμπη, είναι καθοριστική αλλιώς εάν δεν υπήρχε η Μαρία Καρυστιανού θα είχε θαφτεί προ καιρού».

«Τι μου λείπει όμως; Μου λείπει μία πολιτική πλατφόρμα, οι θέσεις. Η Ελλάδα πρέπει να κυβερνηθεί, δεν κυβερνιέται μόνο με συνθήματα, αλλά με σχεδιασμό και θέσεις».

Όσο για το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε πως φυλλοροεί και ότι «η γραμμή του Ανδρέα Παπανδρέου δεν υπάρχει εκεί».

