Παύλος Μαρινάκης για Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Ταύτισε το όνομά του με το αληθινό πολιτικό θάρρος»

Με αφορμή τη συμπλήρωση εννέα ετών από τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτίοντας φόρο τιμής στην πολιτική του διαδρομή και παρακαταθήκη.

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης «ταύτισε το όνομά του με την έννοια του αληθινού πολιτικού θάρρους», υποστηρίζοντας ότι αντιτάχθηκε στην πολιτική του «δώσ’ τα όλα» που, όπως σημείωσε, οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία, σε μια περίοδο κατά την οποία «κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει».

Παράλληλα, χαρακτήρισε τον εκλιπόντα πρώην πρωθυπουργό «γνήσια φιλελεύθερο πολιτικό», τονίζοντας ότι επιχείρησε να προωθήσει μεταρρυθμίσεις δεκαετίες πριν από την οικονομική κρίση, οι οποίες, όπως ανέφερε, αναγνωρίστηκαν αργότερα ως αναγκαίες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε και σε μια από τις τελευταίες δημόσιες ομιλίες του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, την οποία χαρακτήρισε πολύτιμη πολιτική παρακαταθήκη. Ειδικότερα, παρέθεσε τη φράση του πρώην πρωθυπουργού ότι «κάθε εποχή έχει τις δικές της μάχες και τα δικά της μέτωπα», υπογραμμίζοντας την προτροπή προς τις νεότερες γενιές να μην επιχειρούν να αναβιώσουν τους αγώνες του παρελθόντος, αλλά να επιλέγουν το δικό τους «μετερίζι» και τη δική τους πορεία.

Η ανάρτηση Μαρινάκη

Συμπληρώνονται σήμερα 9 χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ταύτισε το όνομά του με την έννοια του αληθινού πολιτικού θάρρους, αφού εναντιώθηκε στην πολιτική του «δώσ’ τα όλα» που χρεοκόπησε την Ελλάδα, όταν κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει.

Ένας γνήσια φιλελεύθερος πολιτικός που, πολλές δεκαετίες πριν τα δύσκολα χρόνια της χρεοκοπίας, προσπάθησε να προωθήσει μεταρρυθμίσεις που κάποιοι άλλοι ανακάλυψαν χρόνια μετά ως αναγκαιότητα.

Κρατάω ως παρακαταθήκη τα όσα είπε σε μία από τις τελευταίες δημόσιες ομιλίες του: «Και να θυμάστε, κάθε εποχή έχει τις δικές της μάχες, τα δικά της μέτωπα. Μην προσπαθείτε να αναβιώσετε φαντασιακά τους αγώνες του παρελθόντος. Η ιστορία δεν ξαναγράφεται. Δεν υπάρχει ούτε δεύτερος, ούτε τρίτος γύρος. Όποιο μετερίζι και αν διαλέξετε, φροντίστε να είναι το δικό σας και όχι δανεικό».

