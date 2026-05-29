Μαρία Καρυστιανού: Ευχήθηκε καλή επιτυχία στους υποψήφιους των πανελληνίων – «Κάθε χρόνο το ίδιο σφίξιμο ψηλά στο στέρνο»

Με ένα βίντεο μέσα από το ιατρείο της ευχήθηκε η πρόεδρος της Ελπίδας για Δημοκρατία Μαρία Καρυστιανού καλή επιτυχία στους υποψήφιους των φετινών πανελλήνιων εξετάσεων που ξεκίνησαν σήμερα.

Όπως λέει ξεκινώντας το βίντεο «κάθε χρόνο τέτοια εποχή επιστρέφει το ίδιο σφίξιμο εδώ ψηλά στο στέρνο κι ας έχουν περάσει χρόνια, ίσως γιατί το σώμα θυμάται και η ψυχή δεν ξεχνά ποτέ στιγμές που δοκιμάστηκε».

«Δεν θέλω να σας πω λόγια τετριμμένα. Επιλέξτε μου να μιλήσω ως μαμά με την αγάπη και τον σεβασμό που σας αξίζει. Αυτό το συναίσθημα του βάρους και της αγωνίας για την επιτυχία μην το φοβηθείτε και μην το αφήστε να σας λυγίσει» συνεχίζει η Μαρία Καρυστιανού.

«Η ζωή που ανοίγεται θα έχει δοκιμασίες και προκλήσεις, στιγμές δύσκολες αλλά και όμορφες ευκαιρίες.

Να θυμάστε ότι σε κάθε μάχη που δίνετε αφήνετε το δικό σας μοναδικό αποτύπωμα και στα δύσκολα κερδίζετε σε εμπειρία σε ανάστημα.

Εξάλλου η ζωή μας σφυρηλατεί, μας λαξεύει για να βρούμε τη δύναμη που έχουμε μέσα μας. Κι αν το αποτέλεσμα δεν είναι ακριβώς αυτό που ονειρευτήκατε, μην χάσετε την πίστη σας, μην πιστέψετε ότι η αξία σας χωράει σε ένα αποτέλεσμα» προσθέτει η κυρία Καρυστιανού.

Και καταλήγει στο βίντεό της: «Σας εύχομαι να ανακαλύψετε το δικό σας μονοπάτι, αυτό που θα σας φέρει πιο κοντά στα όνειρα στην ευτυχία και την προσωπική δικαίωση.

Να είστε ήδη υπερήφανοι για τον δρόμο που διανύστε για τον κόπο και στο σθένος σας.

Να θυμάστε ότι η συνέχεια της ιστορίας σας δεν έχει γραφτεί ακόμα και εσείς κρατάτε την πένα.

Ολόψυχα κάθε επιτυχία»

