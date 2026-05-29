ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 10:14
Πανελλαδικές: Το μήνυμα Μητσοτάκη στους υποψηφίους – «Μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία»

Το δικό του μήνυμα προς τους μαθητές που διαγωνίζονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, που κάνουν πρεμιέρα σήμερα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με βίντεο στα social media ο πρωθυπουργός ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους στις Πανελλαδικές.

«Σήμερα ξεκινούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις. Είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από εμένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι’ αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις ημέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε τη δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550 με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο», αναφέρει αρχικά στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός.

«Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία», καταλήγει στο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

