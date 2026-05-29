Αμήχανος – τουλάχιστον – ο Φάμελλος μπροστά στο κόμμα Τσίπρα

Ας μην κοροϊδευόμαστε: η παρουσίαση της ΕΛΑΣ, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δημιουργεί υπαρξιακό πρόβλημα στον ΣΥΡΙΖΑ (φάνηκε και στη δημοσκόπηση της Real Polls) και τρομερή αμηχανία στα στελέχη της Κουμουνδούρου, ιδίως δε στον πρόεδρο του κόμματος.

Η αμηχανία αυτή φάνηκε και στη συνέντευξη που έδωσε ο Σωκράτης Φάμελλος στον ΑΝΤ1, όπου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «εμείς είπαμε ότι πρέπει να συγκλίνουν οι δρόμοι μας. Θα επιμείνω στην ενωτική στρατηγική».

Ναι, ΟΚ, μπορεί να είπε ο ΣΥΡΙΖΑ περί σύγκλισης δρόμων. Ωστόσο, ο Τσίπρας θέλει κάτι τέτοιο; Η αίσθηση της στήλης είναι πως όχι. Οπότε, τα πράγματα δεν δείχνουν και πολύ ευοίωνα.

