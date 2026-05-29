ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 12:27
29.05.2026 11:01

Ο Χατζηδάκης θυμάται τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Σαν σήμερα πριν από 9 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο Κωστής Χατζηδάκης θυμήθηκε τον μεγάλο εκλιπόντα με ανάρτησή του στο Facebook.

«Σαν σήμερα, πριν από 9 χρόνια, έφυγε από κοντά μας ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ένας σπουδαίος πολιτικός που ήταν μπροστά από την εποχή του. Τον γνώρισα στις αρχές της δεκαετίας του ’80, όταν ήμουν ακόμη φοιτητής. Από τότε που έγινα γραμματέας της ΔΑΠ, πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ κι αργότερα ως ευρωβουλευτής και υπουργός, ανέπτυξα μαζί του μια στενή προσωπική σχέση, η οποία επηρέασε και τη δική μου διαδρομή», έγραψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δεν υπήρξε ποτέ πολιτικός των δημοσίων σχέσεων. Πίστευε στις μεταρρυθμίσεις, στην κοινή λογική και στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ήταν διατεθειμένος να πληρώσει πολιτικό κόστος γι’ αυτά που πίστευε. Και γι’ αυτό έδωσε μεγάλες μάχες με τον κρατισμό και τις συντεχνίες. Έλεγε πάντοτε αυτά που πίστευε, ακόμα κι αν δεν ήταν ευχάριστα. Κι αυτό του αναγνωρίστηκε, έστω και με καθυστέρηση», τόνισε ο Κ. Χατζηδάκης.

Υπογράμμισε, δε, ότι «αυτή είναι τελικά και η σημαντικότερη παρακαταθήκη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη: Να έχεις το θάρρος να λες την αλήθεια, να προχωρείς στις αναγκαίες αλλαγές και να βάζεις, πάνω από τα όποια πρόσκαιρα πολιτικά οφέλη, το συμφέρον της πατρίδας».

