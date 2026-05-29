Κανέλλη για Τσίπρα: «Καπηλεία το όνομα που διάλεξε»

Την πλήρη αντίθεσή της με τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το όνομα ΕΛΑΣ για το κόμμα του και τις σκηνοθετικές επιλογές που έκανε στο Θησείο, εξέφρασε η Λιάνα Κανέλλη.

Όπως είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΙ «όταν βάζεις το κοινό στο ύψος της μύτης του ποδιού σου, δείχνεις που έχεις γραμμένο τον λαό», προσθέτοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας «αποτοξινώνεται από τον εαυτό του που συγκυβέρνησε με τον Καμμένο»,

«Το όνομα ΕΛΑΣ μπορεί να προβληματίσει μόνο την κυρία Δημογλίδου όταν θα βγαίνει ως εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ (Ελληνική Αστυνομία).

Ο ΕΛΑΣ (Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός) να κινδυνεύσει από αυτή την ΕΛΑΣ αποκλείεται.

Ποτέ δεν κινδύνευσε ένα κομμάτι πολύ σοβαρό της ελληνικής ιστορίας και της ελληνικής αντίστασης από κάποιον που η προσπάθειά του του είναι να βγάλει το λαϊκός από το ΕΛΑΣ» είπε στον ΣΚΑΪ η βουλευτής του ΚΚΕ.

Κατά την κυρία Κανέλλη «όλη η ιστορία αυτή είναι μια καπηλευτική διαδικασία.

Πιστεύω ότι η σκέψη του (σ.σ. του Αλέξη Τσίπρα) είναι πολύ αφελής. Εγώ θεωρώ ότι η έμπνευσή του ήταν ένα κομμάτι του πανικού του συστήματος που στηρίζει τον Τσίπρα όταν βγήκαν οι φωτογραφίες της Καισαριανής. Οι φωτογραφίες της Καισαριανής (σ.σ. με τους 200 που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς) δεν επιτρέπουν να καπηλευτεί πράγματα με έναν ύπουλο αντικομμουνισμό που δεν φαίνεται. Προσπάθησε να το κάνει με το όνομα»

«Δεν μπορεί να μιλάει για νέο πατριωτισμό κανείς πολιτικός που έχει υπονομεύσει τη χώρα για 99 χρόνια, όταν έχεις γράψει τον λαό στα παλαιότερα των υποδημάτων σου, ακόμα και ένα δημοψήφισμα το κάνεις από όχι, ναι» είπε επίσης η κα Κανέλλη.

Διαβάστε επίσης

Παύλος Μαρινάκης για Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Ταύτισε το όνομά του με το αληθινό πολιτικό θάρρος»

Ο Χατζηδάκης θυμάται τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Μαρία Καρυστιανού: Ευχήθηκε καλή επιτυχία στους υποψήφιους των πανελληνίων – «Κάθε χρόνο το ίδιο σφίξιμο ψηλά στο στέρνο»