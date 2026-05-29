«Fatherland»: Η Mubi έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer και την αφίσα της νέας ταινίας του Paweł Pawlikowski (photos/video)

Η Mubi αποκάλυψε το επίσημο trailer και την αφίσα της ταινίας «Fatherland» σε σκηνοθεσία του καταξιωμένου πολωνού σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι (Paweł Pawlikowski), μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Το ιστορικό δράμα ήταν ανάμεσα στους τίτλους που ξεχώρισαν στο φετινό φεστιβάλ, αποσπώντας πλήθος εγκωμιαστικών σχολίων από τους κριτικούς και το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Eίναι γυρισμένο σε ασπρόμαυρο φόντο, όπως ακριβώς και τα δύο προηγούμενα βραβευμένα έργα του Παβλικόφσκι, «Ida» και «Ψυχρός Πόλεμος», που επίσης εμβαθύνουν στα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τα επακόλουθά τους.

Το «Fatherland» επικεντρώνεται στη σχέση ανάμεσα στον βραβευμένο με Νόμπελ συγγραφέα Τόμας Μαν (Thomas Mann), τον οποίο υποδύεται ο Χανς Ζίχλερ (Hanns Zischler) και την κόρη του Erika (Σάντρα Χίλερ – Sandra Hüller). Οι δυο τους ξεκινούν ένα οδικό ταξίδι μέσα από τα ερείπια της μεταπολεμικής Γερμανίας, διασχίζοντας με μια μαύρη Buick τη χώρα, από τη δυτική Φρανκφούρτη μέχρι τη σοβιετική Βαϊμάρη.

Το καστ συμπληρώνουν οι Όγκουστ Ντιλ (August Diehl), Ντέβιτ Στρίσου (Devid Striesow), Άννα Μάντελι (Anna Madeley), Ντέιβιντ Μένκιν (David Menkin), Γιοάχιμ Μέγερχοφ (Joachim Meyerhoff), Ένο Τρεμπς (Enno Trebs) και Τέο Τρεμπς (Theo Trebs).

Ο Παβλικόφσκι ένωσε ξανά τις δυνάμεις του με τους δημιουργικούς συνεργάτες των προηγούμενων ταινιών του, μεταξύ των οποίων με τον διευθυντή φωτογραφίας Λούκας Ζαλ (Lukasz Zal) και τον μοντέρ Πιοτρ Βόιτσικ (Piotr Wójcik) ενώ τη μουσική ανέλαβε ο Μάρτσιν Μαρσέτσκι (Marcin Marsecki).

Με διάρκεια μόλις 82 λεπτών, το «Fatherland» ήταν η μικρότερη σε διάρκεια ταινία του φετινού διαγωνιστικού προγράμματος των Καννών, σύμφωνα με το Variety.

Την παραγωγή υπογράφουν οι Μάριο Τζιανάνι (Mario Gianani) και Λορέντσο Μιέλι (Lorenzo Mieli) για την Our Films, Έβα Πουστζίνσκα (Ewa Puszczynska) μέσω της Extreme Emotions, Ζαν Τρεμσάλ (Jeanne Tremsal) και Έντβαρντ Μπέργκερ (Edward Berger) για την Nine Hours, Ντιμίτρι Ρασάμ (Dimitri Rassam) για λογαριασμό της Chapter 2 και Λορέντσο Γκανγκαρόσα (Lorenzo Gangarossa) για την Circle One.

Το «Fatherland» αναμένεται στις αμερικανικές αίθουσες το φθινόπωρο.

